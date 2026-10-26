Mutfakta derbi var! Galatasaray-Fenerbahçe maçı için evde kolayca hazırlayacağınız çıtır atıştırmalık menüsü

Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda derbi heyecanı var. Bu akşam oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için çok özel menü hazırladım. Tabii ki en başta çıtır çıtır tavuk ve patates var. Ardından sıra maç ve dizi gecelerinin vazgeçilmezi sosislere geliyor. Sosislerle kaplama şeklinde sunum hazırlayarak, iştah açan bir görünüm elde edeceğiz. Bir diğer lezzet ise, bebek patatesleri parmesan peyniri ile tamamlayacağımız özel tarif... Evde kolayca yapabileceğimiz bu yemekler, geceyi daha da eğlenceli kılacak. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...