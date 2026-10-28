Mutfakta gözler yaşarıyor! C vitamini deposu soğanı bir de böyle deneyin...

MALZEMELER 1 adet kuru soğan 1 çorba kaşığı tereyağ 5 çorba kaşığı un 4-5 su bardağı tavuk suyu Karabiber Tuz YAPILIŞI: Soğanınızı ortadan kesin, yarım halkalar elde etmek için ince ince dilimleyin. 1 kaşık tereyağını tencerede eritin. Eridikten sonra soğanları ilave ederek pembeleşene kadar kavurun. Hafif pembeleşince (asla yakmayın), unu ekleyin. Sürekli karıştırarak beraber kavurmaya devam edin. Kavurma aşamalarında ateşiniz yüksek olsun. Un ile beraber soğanı 2 dakika kadar daha kavurun. Daha sonra sıcak tavuk suyunuzu karışıma ekleyin. Dilerseniz tavuk suyu ve sıcak suyu karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ateşinizi kısın, sürekli karıştırarak 5 dakika kadar daha pişirin. Burada kullandığınız suyun mutlaka sıcak olması gerekmektedir. Bu şekilde ununuz topaklanmadan daha kolay açılacaktır. Ardından karabiber ve tuzunu ayarlayın. Ağzınıza hiç soğan gelmesin istiyorsanız bu aşamada blenderdan geçirebilirsiniz. Ocaktan aldığınız çorbanızı isteğe bağlı kruton ekmekle, üzerinde yağda yakılmış pul biber ile sıcak servis yapın.

SOĞAN DOLMASI

MALZEMELER

3 adet büyük boy kuru soğan

150 gr. kıyma

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1/2 çay bardağı bulgur

2 tutam dereotu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Üç adet soğanın kabuklarını soyuyoruz. Bıçak ile soğanın bir kenarından tam orta kısmına kadar kesiyoruz. Ardından soğanları bir tencere içine koyup yedi-sekiz dakika kadar haşlıyoruz. Haşlanmış olan soğanların katlarını dikkatlice ayırıyoruz. Daha sonra derin bir kabın içerisine 150 gr. kıyma koyuyoruz. Üzerine bir çay bardağı haşlanmış nohut, yarım çay bardağı bulgur ve bir yemek kaşığı domates salçası ekliyoruz. Son olarak ince ince doğranmış iki tutam dereotu, ince ince doğranmış bir adet soğan, bir yemek kaşığı tereyağı, tuz ve baharatları da ilave ediyoruz. Tüm malzemeyi elimizle iyice karıştırıyoruz. Ayırdığımız soğan katlarının kenar kısımlarına hazırladığımız kıymalı harçtan koyup, sarıyoruz. Hazırladığımız soğan dolmalarını, orta boy bir tencere içine diziyoruz. Kalan soğan cücüklerini de dolmaların aralarına yerleştiriyoruz. Diğer taraftan küçük bir tava içine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ekleyip kavuruyoruz. Hazırladığımız salçalı karışımı dolmaların üzerine gezdiriyoruz. Tencereye bir su bardağı da sıcak su ilave ediyoruz. Daha sonra dolmaların üzerine porselen bir tabağı ters çevirip kapatıyoruz. Ardından tencerenin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra tencerenin altını kısıp yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyoruz.