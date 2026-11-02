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Mutfakta kabak çekirdeği ile lezzet şöleni! Evde kolayca yapabileceğiniz o nefis tarifler…

Kuruyemiş dünyasının en besleyici ve lezzetli üyelerinden biri olan kabak çekirdeği, protein ve sağlıklı yağ deposu yapısıyla sağlığımızı desteklerken mutfakta da harikalar yaratıyor. İdilika'nın Mutfağı bugün; hem çay saatlerinize eşlik edecek nefis bir kurabiyeye hem de mis kokulu ev yapımı ekmeğe ev sahipliği yapıyor. İşte evde kabak çekirdeği kavurmanın püf noktaları ve o muhteşem tarifler...

Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:37 PAYLAŞ ABONE OL

Kuruyemişlerin faydaları saymakla bitmez. Ama aralarından bir tanesi var ki faydaları ile zirveyi korumayı başarıyor! Kabak çekirdeği protein ve yağ bakımından zengin bir kuruyemiştir. Sağlık için oldukça faydalı bileşenler içerir. Damakta bıraktığı aromatik tadından dolayı kabak çekirdeği, çiğ veya kavrulmuş olarak tüketilir. Bakalım İdilika'nın Mutfağı'nda bugün kabak çekirdeği ile hangi tarifler var?

KABAK ÇEKİRDEKLİ KURABİYE MALZEMELER

3 tane yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 çay bardağı kavrulmuş kabak çekirdeği

Alabildiği kadar un

YAPILIŞI: Yumurta, yoğurt, yağ, tuz, kabartma tozu ve karbonat bir kaba konularak karıştırılır. Sonra kulak memesi kıvamına gelene kadar un eklenip yoğurulur. Yoğurduktan sonra hamurun içine kabak çekirdekleri eklenir. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp tepsiye dizilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve çörek otu serpilir. 120 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.