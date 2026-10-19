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Mutfaktan kurabiye kokusu yükseliyor! Ağızda dağılan 3 efsanevi kurabiye tarifi

Çayın yanında vazgeçilmezlerden biri olan kurabiyenin mutfak dünyasına tamamen bir şans eseri girdiğini biliyor muydunuz? İşte M.S. 7'nci yüzyıldan bu yana lezzet evrimini sürdüren kurabiyenin büyüleyici tarihçesi ile lezzetiyle büyüleyen fındıklı, tereyağlı ve cevizli 3 nefis kurabiye tarifi!

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İDİL AÇIKALIN
İDİL AÇIKALIN
Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 10:54
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Mutfaktan kurabiye kokusu yükseliyor! Ağızda dağılan 3 efsanevi kurabiye tarifi

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, herkesin severek yediği kurabiyeye yer veriyorum. Kurabiyenin oluşumu tamamen şans eseri olarak ortaya çıkmış. Önceki dönemlerde kullanılmakta olan ve bir çeşit termometre görevi gören kurabiyeler; hamur şeklinde hazırlanarak ekmek fırını ve benzeri alanlarda, ekmekleri fırına sürmeden önce fırının ısınıp ısınmadığını kontrol etme amaçlı yapılmaya başlanmış. M.S. 7'nci yüzyılda kurabiyeler, çikolatalı ve benzeri şekilde denenmeye başlanmış. Sonrasında ise 17'nci ve 18'inci yüzyılda sürekli olarak değişik şekillerde ve tatlarda kurabiyeler üretilerek günümüze kadar gelmiş. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...

FINDIKLI

MALZEMELER
1 çay bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta beyazı
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 paket (250 gram) yumuşak margarin
4 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 kase fındık tozu
3 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri yoğurma kabına alıp kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan avuç içi kadar parçalar kopararak yuvarlıyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. Kurabiyeleri, 160 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz. Dilerseniz fırından çıkarınca üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

TEREYAĞLI

MALZEMELER
1 paket vanilya
1 adet yumurta
100 gr. tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
2 çay bardağı mısır nişastası
1 su bardağı pudra şekeri
Aldığı kadar un
ÜZERİ İÇİN:
Pudra şekeri

YAPILIŞI: Yoğurma kabımızın içerisine bütün malzemeyi alıp karıştırıyoruz. Ardından kaşık ile az az un ilave ederek kurabiye hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamura ister yuvarlayarak şekil veriyoruz, isterseniz minik kalıplarla şekillendiriyoruz. Fırın tepsisine dizip 180 derecede pişiriyoruz. Üzeri çok az pembeleşince fırından alıyoruz. İlk sıcaklığı geçip biraz ılınınca üzerine pudra şekeri serpiyoruz.

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CEVİZLİ

MALZEMELER
125 gr. margarin
125 gr. tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı ceviz
1 su bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
ÜZERİNE:
Bol pudra şekeri

YAPILIŞI: İlk önce cevizleri iri çekip tavaya alıyoruz, üzerine bir su bardağı unu ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak rengi dönene kadar güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz; tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabımızın içine yumuşak margarini ve tereyağını alıyoruz. (Aslında tamamen tereyağlı olması gerekir, orjinali budur ama ağır olduğu için ben yarı yarıya kullanmayı tercih ediyorum; seven tamamen tereyağ ile de yapabilir.) Yoğurma kabımızın içine tüm malzemeleri, soğuyan cevizleri ve bademi koyarak yoğuruyoruz. Kurabiye kıvamını alana kadar un ilave ediyoruz. Hamuru düz bir zeminde açıyoruz. Şekil verip, yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında kontrollü olarak pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekliyoruz. Tamamen soğuyanca üzerine bol pudra şekeri serpiyoruz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
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