Mutfaktan kurabiye kokusu yükseliyor! Ağızda dağılan 3 efsanevi kurabiye tarifi

CEVİZLİ

MALZEMELER

125 gr. margarin

125 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

ÜZERİNE:

Bol pudra şekeri



YAPILIŞI: İlk önce cevizleri iri çekip tavaya alıyoruz, üzerine bir su bardağı unu ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak rengi dönene kadar güzelce kavuruyoruz. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakıyoruz; tamamen buz gibi soğumuş olması gerekiyor. Yoğurma kabımızın içine yumuşak margarini ve tereyağını alıyoruz. (Aslında tamamen tereyağlı olması gerekir, orjinali budur ama ağır olduğu için ben yarı yarıya kullanmayı tercih ediyorum; seven tamamen tereyağ ile de yapabilir.) Yoğurma kabımızın içine tüm malzemeleri, soğuyan cevizleri ve bademi koyarak yoğuruyoruz. Kurabiye kıvamını alana kadar un ilave ediyoruz. Hamuru düz bir zeminde açıyoruz. Şekil verip, yağlı kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında kontrollü olarak pişiriyoruz. Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekliyoruz. Tamamen soğuyanca üzerine bol pudra şekeri serpiyoruz.