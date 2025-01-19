Mutlu bir ailenin temeli! Empati sahibi babalar bu okulda yetişiyor

AİLE DOSTU BİR HASTANE Ebe hanımlar, hastanelerinin aile dostu olmasıyla haklı olarak övünüyor ve sezaryen oranının düşük olmasına dikkat çekiyor. Anne ve bebek sağlığı riske düşmediği sürece, normal doğum için çabaladıklarını vurguluyorlar. Ancak anne yahut bebeğin sağlığının riske girme durumu varsa sezaryen doğumun uzman hekimler tarafından gerçekleştirildiğini kaydediyorlar. Hastanelerde suda doğum da gerçekleştirildiğini ifade ediliyor. "Her gebeye bir ebe" uygulamasının da hastanelerin de titizlikle uygulandığını belirttiler.

BİLİNÇLİ BİR HEYECAN İlker Solak da eğitim alan baba adaylarından. İlker Bey, doğum sonrasından sürecin daha kolay ilerlemesi için bu eğitimlere katıldığını belirterek, "İlk çocuğum olacak. Heyecan var. Fakat doğum sonrası hem eşime yardımcı olabilmek hem de süreçten bilgi sahibi olmak adına eğitimlere katılıyorum" dedi.

BİLİNÇ AŞILANIYOR

Ebe Selcan Güzelharcan, 10 yıldır Esenler'deki hastanede ebelik yaptığını söylüyor. Babalık eğitiminin önemini şu sözlerle anlatıyor: "Mutlu ailelerin temelinde bilinç vardır. Empati vardır. Biz bu eğitimlerle baba adayına, sadece temel bakım eğitimleri vermiyoruz. Anne adayımızla empati kurmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle yeni anne baba adaylarımız, hiç bilmedikleri bir yola çıkıyorlar. Dolayısıyla bu anlamda eğitimlerimiz, çiftlerimiz için büyük önem taşıyor. Binlerce doğuma tanıklık ettik. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, babaların da doğum öncesi ve sonrası süreçte olması gerekiyor. Eğitimlerimizi de bu bilinçle veriyoruz. Eşe en iyi destek verecek olan kişi babadır. Eğitimli toplumun temelleri burada atılıyor. Doğumun bir süreç olduğunu anlatıyoruz. Bire bir de danışmanlık hizmeti veriyorduk. Fakat bu işe babaları da dahil ederek seminer haline getirdik."

AİLELER OLDUKÇA MEMNUN

Ayşe Şimşek, 29 yıldır ebelik yapıyor. Üç yıldır da Esenler'de mesleğini sürdürüyor: "Gebe Okulu'nda gebelerimize eğitim verdik ve sonucunu çok güzel gördük. Babaları da işin içine katmak istedik. Babaların bu eğitime katılması gebe açısından önemli. Babalar ilk başta çekingen oluyor. Fakat eğitim sonrası farkındalık oluşuyor. Hem anne hem baba adayı mutlu oluyor. Destekleyici bir partner psikolojik destek de demek. 20 hafta üstü gebelerimize eğitim veriyoruz. Akabinde ise eşlerini de çağırıyoruz ve eğitimi o şekilde sürdürüyoruz. Doğumda yapılması gerekenler, doğum öncesi ağrıyla baş etmede masaj ve nefes egzersizleri veriyoruz. Babalar eğitimlere çok istekli geliyor. Gayet memnunlar. En çok doğum esnasıyla ilgili sorular soruyorlar. Ne zaman geleceğiz, ne zaman başlar. O esnada neler yapacağız gibi sorularla muhatap oluyoruz.

BABALARIN BEZ DEĞİŞTİRME İLE SINAVI

Eğitim birçok dalda veriliyor. Çiftler, seminerin verileceği alana geliyorlar. Öncelikle, doğum ağrılarını azaltma masajları çiftlere uygulamalı olarak gösteriliyor. Temel bebek bakımı eğitimlerinde ise ciddiyet elden bırakılmasa da çiftlerin gülümsemesi seminer salonunda yankılanıyor. Baba adaylarının, oyuncak bebeklerin altını değiştirmeye çalışırken, yaşadıkları acemilikleri görüp de gülmemek elde değil. Fakat üçüncü denemelerinden sonra, bezi daha profesyonelce değiştirmeye başladıklarını müşahade ediyoruz. Mama yedirme eğitimleri de veriliyor. En önemlisi de, empati, sabır ve karşılıklı anlayış bilinci aşılanıyor. Kursu başarıyla bitiren baba adaylarına sertifika veriliyor. Eğitimi alan çiftler, doğum esnasında hastanenin ayrıcalıklarından faydalanabiliyor.

FARKINDALIK EĞİTİMİ ALIYORUZ

Sercan Sağdıç, ilk kez baba olacak. Heyecanı gözlerinden okunuyor. Erkek evlat bekliyorlar. Eşinin muayene sürecinde, personel tarafından bilgilendirildiklerini ve bu okula davet edildiklerini söylüyor: "Heyecanlıyım. Eşimle elimden geldiği kadar empati kurmaya çalışıyorum. Burada da farkındalık eğitimi alıyoruz. Bu süreçte neler yapabileceğimi de öğreniyorum. Temel eğitimlerin bir baba adayı için ne kadar önemli olduğunu fark ediyorum. Şuurlu bir heyecanla evladımızı bekliyoruz."