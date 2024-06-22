Mutlu bir ilişkinin sırrı! Bu 4 cümleyi kullanmayın...



6- DUYGULARINI ANLAMAYA ÇALIŞIN

İnsan duygularıyla var olan bir varlık. Mutlu ve sağlıklı bir ilişki içinde de elbette kişilerin bu duyguları anlamaları ve önemsemeleri gerekir. "Ya buna mı üzüldün şimdi" cümlesi emin olun hiç kimsenin duymaktan keyif aldığı veya duyunca rahatladığı bir şey değil. Yalnızca ilişkinizle ilgili değil genel hayatınızda da partnerinizin olay ve durumlara karşı ne hissettiğini anlamaya çalışın. Onun her hissettiğine onay vermek durumunda değilsiniz. Ne hissederse hissetsin yargılamamalısınız.





7- SEVGİNİZİ ONA HİSSETTİRİN

"Sevmesem neden yanında olayım ki, illa hep söylemem mi gerekli?" Bu, düzeni bozulmuş ilişkilerde en çok duyduğumuz cümlelerden biri. Elbette partnerinize ne kadar süre geçerse geçsin ona olan sevginizi hissettirmelisiniz. Bunu ona elbette sürekli bir şeyler alarak, her gün "Seni seviyorum" diyerek kanıtlamanız gerekmez. Bazen hiç beklemediği bir anda ona sarılmanız, sıcak bir bakış atmanız, beklemediği bir anda nasıl olduğunu sormanız yeterli olacaktır. Nasıl olsa birlikteyiz diye sevginizi göstermekten vazgeçmeniz, ilişkinizi olumsuz bir duruma sokacaktır.