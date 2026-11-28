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Nar ekşisi ile sosu arasındaki o fark! Evde tam kıvamında nar ekşisi yapmanın püf noktaları...

Kültürümüzde, sofralarımızda ve şifa geleneğimizde özel bir yeri olan nar, evde hazırlanan nar ekşisi ve nar ekşili biber turşusuyla mutfaklara taşınıyor. Fırında veya tencerede kıvam verme püf noktalarından nar ekşisi ile nar sosu arasındaki farka kadar merak edilen tüm ayrıntılar öne çıkıyor.

İDİL AÇIKALIN Giriş Tarihi: 28.11.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.11.2026 10:38 PAYLAŞ ABONE OL

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha; çarşıdan alınıyor bir tane, eve gelinip bakılıyor bin tane. Kur'an-ı Kerim'de bu meyvenin cennet meyvesi olduğu söyleniyor ve çeşitli ayetlerde Allah'ın yaratma gücünün bir sembolü olarak tasvir ediliyor. Bizim kültürümüzde de nar, oldukça sık karşımıza çıkmaktadır. Sofralarımızdan türkülerimize, hatta bilmecelerimize kadar birçok yerde nara rastlamak mümkün. Şifalı meyveler arasında da yer alan narın meyvesinden kabuğuna, hatta çiçeğine kadar her yeri son derece faydalı.

KIVAMI NASIL OLMALI?

Nar ekşisi kıvamı koyu olmalıdır. Bir fırın tepsisine nar suyunu dökün ve önceden ısıtılmış 150 derece fırında karıştırarak pişirin. Buharlaşan nar suyu piştikçe yaklaşık 1 buçuk saatte kıvam alacaktır. Kullanılan narın miktarı, cinsi, fırının sıcaklığı ve tepsi büyüklüğüne göre süre değişebilir. Nar suyu fırında pişerken kıvamını görmek için ayrı bir tabağa alarak bir kaşık yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer fazla akışkansa, fırından almayın bir süre daha fırında kalsın.