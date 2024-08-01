Ne sirke ne de karbonat! İşte lavabo açmada en etkili yöntem…

Lavabodan suyun boşalması uzun sürmeye başladığında ve garip bir köpürme sesi çıkarmaya başladığında endişe verici olabilir, ancak tıkalı bir gideri açmanın basit bir yolu vardır.
Giderlerin tıkanmasının en büyük nedeni, her gün yemek artıkları, sabun ve diğer yağlı ürünlerin borulara girmesi ve sonunda tıkanmasıdır.
Neyse ki yeşil temizlik uzmanı Bren Did, borularınızdaki tıkanıklıkları açmanın hızlı ve doğal bir yolu olduğunu söyledi, ancak insanlara lavabolarına sirke veya karbonat dökmemeleri konusunda uyardı.
"Karbonat ve sirke karışımının köpüren karışımı yağdan tıkanmış giderleri açmada etkili olmuyor" dedi.
"Neden? Karbonat bir bazken sirke bir asittir, kimyasal reaksiyonları içinde az miktarda tuz bulunan su üretir, yağları parçalayan bir gider açıcı değildir."
Sirke ve karbonat, kimyasal madde kullanmadan temizlik söz konusu olduğunda popüler malzemelerdir, ancak harika leke çıkarıcılar olmalarına rağmen, tıkalı giderlere neden olan yağ, gres veya yağı parçalayamazlar.
İkisi de gideri temizleyebilir ancak ne sirke ne de karbonat tıkanıklığı gideremez ve boruda çok fazla karbonat olması durumu daha da kötüleştirebilir.
GİDER TIKANIKLIĞINI AÇMANIN YOLU
Bunun yerine Bren, bir kapta sirke ve karbonat kullanarak yağı parçalamayı, ardından ayrı bir kapta kaynar su ve bulaşık deterjanı kullanarak yağı parçalamayı denediği bir deney yaptı.
Bren, "Beş dakika sonra, sıcak su ve [bulaşık] deterjanı dolu kaptaki yağlı tıkanıklık tamamen eridi ve kolayca akıp gidebilirdi." dedi.
"Sirke ve karbonat dolu kabın içindeki yağlı tıkanıklık değişmedi (sirke ve karbonatla kaplanmış olmasına rağmen)."
Bulaşık deterjanı, yağ ve gresleri parçalamak için tasarlanmıştır, bu sayede borulardaki yağları hızla parçalayabilirken, kaynar suyun ısısı da borulardaki birikintilerin gevşemesine yardımcı olacaktır.
Yağ borularda katılaşabileceğinden kaynar su yağın erimesine ve yumuşamasına yardımcı olarak temizlenmesini kolaylaştıracaktır.
GİDER TIKANIKLIĞI NASIL DÜZGÜN ŞEKİLDE AÇILIR?
Öncelikle bir su ısıtıcısını kaynatın ve gider deliğine bol miktarda bulaşık deterjanı dökün.
Giderinizin büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 120 ml bulaşık deterjanına ve 480 ml ile 960 ml arasında kaynar suya ihtiyacınız olacak.
Bulaşık deterjanını birkaç dakika bekletin, böylece delikler yağlanacak ve tıkanıklığa neden olan yağ parçalanmaya başlayacaktır.
Kaynar suyu dikkatlice tek seferde giderden aşağı dökün ve suyun borudan aşağı doğru akması için birkaç dakika bekleyin.