Ne sirke ne de karbonat! İşte lavabo açmada en etkili yöntem…

Sirke ve karbonat, kimyasal madde kullanmadan temizlik söz konusu olduğunda popüler malzemelerdir, ancak harika leke çıkarıcılar olmalarına rağmen, tıkalı giderlere neden olan yağ, gres veya yağı parçalayamazlar.

İkisi de gideri temizleyebilir ancak ne sirke ne de karbonat tıkanıklığı gideremez ve boruda çok fazla karbonat olması durumu daha da kötüleştirebilir.