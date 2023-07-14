Neden anne babamıza benzeyen eşler seçeriz? Sebebi beyniniz...

İlişki kurarken hayal ettiğimiz o romantik anlar, sevgi sözcükleri… Fakat bazı şeyler rutine oturduktan sonra eşlerimizle ilgili ilginç bir şeyin farkına varabiliriz. Bazı alışkanlıkları, huyları veya rahatsız olduğumuz özelliklerinin ebeveynlerimizle ortak olması…

Evimizde gördüğümüz ilişkiler, bizim aşkı anlama şeklimize dönüştüğü için sevgiyi anlama şeklimiz de bilinçsizce beynimizde bu "ilişki şablonunu" oluşturuyor.