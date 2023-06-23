Neden anne tarafını daha çok severiz? Ardındaki nedeni duyunca çok şaşıracaksınız...

Kadınlar, aile bağlarının sürdürülmesine dair "gizli bir görev" edinmişçesine akrabaları ziyaret ediyor, özel günleri hatırlıyor ve aile içi etkinlikleri organize ediyorlar. Bu durum ise; "anne ile birlikte onun akrabalarına da daha yakın" olmayı gerektiriyor.

2010'da yapılan bir diğer çalışmada ise; çocuk bakımı konusunda anneler daha fazla sorumluluk alıyor. Eğer anne çalışıyorsa, genellikle bebeğe eşi değil kendi annesi bakıyor. Üstelik kadınlar, genellikle yardıma ihtiyaçları varsa, bunu çoğu zaman eşlerinin ailelerinden değil kendi ailelerinden talep ediyorlar.