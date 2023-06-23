Neden anne tarafını daha çok severiz? Ardındaki nedeni duyunca çok şaşıracaksınız...

Utah Üniversitesi sosyologlarından Sonia Salari, bu soruyu her dönem "aile çalışmaları" dersinde sorduğunda hemen her seferinde öğrencilerinin "anne tarafı" cevabını verdiğini fark etmiş.
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Yapılan çalışmalara göre; çocuklar, annelerinin ebeveynleriyle daha yakın bir ilişki olduğu ortaya konmuş. Üstelik başka bir çalışmada; ebeveynlerin "özellikle kızlarının çocuklarına daha bağlı hissetme eğiliminde" olduğu görülmüş.
Fakat bunun ardındaki sebep, cinsiyet kodlarıyla ilgili. Kadınların, "akrabalık görevlerini" üstlenme olasılıkları daha yüksek.
Kadınlar, aile bağlarının sürdürülmesine dair "gizli bir görev" edinmişçesine akrabaları ziyaret ediyor, özel günleri hatırlıyor ve aile içi etkinlikleri organize ediyorlar. Bu durum ise; "anne ile birlikte onun akrabalarına da daha yakın" olmayı gerektiriyor.
2010'da yapılan bir diğer çalışmada ise; çocuk bakımı konusunda anneler daha fazla sorumluluk alıyor. Eğer anne çalışıyorsa, genellikle bebeğe eşi değil kendi annesi bakıyor. Üstelik kadınlar, genellikle yardıma ihtiyaçları varsa, bunu çoğu zaman eşlerinin ailelerinden değil kendi ailelerinden talep ediyorlar.
Tüm bunların sonucunda, küçük yaştan itibaren annelerimizin akrabalarıyla çok daha fazla vakit geçirerek onlara "daha yakın" hale geliyoruz.