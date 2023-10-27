Neden bazı insanlar kişnişin tadını sabuna benzetir? Bilim insanları nedenini anlattı...

Araştırmacılar, bazı insanların kişnişin tadının sabuna benzediğini düşünmesinin bilimsel bir nedeni olduğunu ve bunun sadece onların seçici olmasından kaynaklanmadığını söylüyor.
KİŞNİŞ NEDİR?
Kişniş, maydanozgiller familyasına ait kişniş bitkisinin taze yapraklarından elde edilen bir bitkidir. Bu, kişnişin maydanoz, dereotu, rezene ve kimyon ile aynı aileden geldiği anlamına gelir. Kişniş ayrıca birçok kültürün yemeklerinde bulunur.
Kişnişi sevmeyenlerin genel fikir birliği, bitkinin sabunlu bir tada sahip olduğu yönünde. Bu da nüfusun yaklaşık yüzde 4 ila 14'ü için geçerli. Bilim insanları, insanların kişnişi neden bu kadar sevmediğini tam olarak anlamaya çalışıyorlar ve bazı yanıtlar buldular.
NEDEN BAZI İNSANLAR İÇİN KİŞNİŞİN TADI SABUN GİBİ?
Tüketici genetiği bir firmanın araştırmacıları, yaklaşık 30.000 kişiye kişnişi sevip sevmediklerini ve tadının nasıl olduğunu düşündüklerini sordukları bir anket gerçekleştirdi.
Kişnişin tadının sabuna benzediğini söyleyen kişilerin OR6A2 adı verilen ortak bir koku alıcı gen kümesini paylaştıklarını buldular.
Bu gen kümesi aldehit kimyasallarının kokusunu alır. Kişniş yapraklarında doğal aldehit kimyasalları bulunur ve bu kimyasallar sabun yapımında da kullanılır.
OR6A2 geni, bazı kişilerin kişniş yediğinde sabun tadı almasına neden olsa da, en az üç genin daha bu konuyla ilgili olduğu düşünülüyor. Biri koku reseptörlerini kodluyor ve diğer ikisi acı tadı etkiliyor; dolayısıyla OR6A2 genine sahip olmasanız bile, diğer genetik kişniş nefretinizde bir faktör oynayabilir.
Diğer çalışmalar bu genetik özelliğin coğrafi olarak değiştiğini göstermiştir. Ve ilginç bir şekilde, Orta Amerika ve Hindistan gibi kişnişin popüler olduğu yerlerde bu genlere sahip daha az insan vardır.
Ancak bu çalışma, aynı zamanda sabun tadı veren genin nesiller boyunca aktarılıp aktarılmadığını da test etti ve öyle olmadığını buldu; dolayısıyla kişniş ağırlıklı mutfaklara sahip bölgelerin neden daha az kişnişi sevdiğine dair bilgi de kesin olarak bilinememekte.
Ayrıca kişnişi sevmeyen kişilerin, özellikle ezilmiş veya kıyılmışsa, tekrar tekrar bu bitkiye maruz kalmaları durumunda bu hoşnutsuzluğun üstesinden gelebileceklerine dair bazı kanıtlar da vardır. Ancak pek çok kişi sabunlu tadı önlemek için kişniş yerine maydanoz kullanmayı tercih ediyor.