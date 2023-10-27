Neden bazı insanlar kişnişin tadını sabuna benzetir? Bilim insanları nedenini anlattı...

Araştırmacılar, bazı insanların kişnişin tadının sabuna benzediğini düşünmesinin bilimsel bir nedeni olduğunu ve bunun sadece onların seçici olmasından kaynaklanmadığını söylüyor.

KİŞNİŞ NEDİR?

Kişniş, maydanozgiller familyasına ait kişniş bitkisinin taze yapraklarından elde edilen bir bitkidir. Bu, kişnişin maydanoz, dereotu, rezene ve kimyon ile aynı aileden geldiği anlamına gelir. Kişniş ayrıca birçok kültürün yemeklerinde bulunur.