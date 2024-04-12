Neden bazı insanlar korku filmi izlemeyi sever? Ardında yatan neden oymuş...

Neden bazı insanlar korku filmi izlemeyi sever hiç merak ettiniz mi? Aslında bunun altında belirli bir mantık yatıyor.

Araştırmalar korku filmlerinin endişeli bir zihinde, egzersizin yardımcı olduğu kadar faydalı olabileceğini öne sürüyor. Çünkü korku filmleri bize kontrollü bir stres yaşatmaktadır.

Dilediğiniz anda filmi kapatıp stres kaynağından uzaklaşabileceğinizi bilmek, zihindeki gerginliği uzaklaştırmanın ideal bir yolu olabilir. Aynı zamanda korkutucu filmler endorfinden dopamine kadar iyi hissetmenizi sağlayacak pek çok kimyasalın salınımını da destekler.

Buna ek araştırmalar, olarak korku filmleri izleyen bireylerin, hem belirli durumlarla ilgili belirli becerilerini hem de duygularını daha etkin yönetilebildiğini gösteriyor.

Son olarak yapılan çalışmalar kronik ağrıları olan bireylerin korku filmi izleyerek belirli bir süre için de olsa ağrılarından uzaklaşabildiğini belirlemiştir.