Neden gecenin bir yarısı uykudan uyanırız? Uzmanlar açıkladı: Meğer beynimiz...

İLK YARIDA DERİN UYKU BASKIN

Bu uyanmalar çoğu zaman yalnızca birkaç saniye sürüyor ve birçok kişi uyandığını hatırlamıyor. Gecenin ilk yarısında derin uyku daha baskınken sabaha doğru uyku hafifliyor. Bu nedenle küçük rahatsızlıklar bile uyanmanıza yol açabiliyor.

Dolayısıyla birçok kişi, uyanma anları uykunun daha hafif evrelerine denk geldiği için sabaha karşı uyandığını fark ediyor. Uzmanlara göre sorun, kişinin tamamen uyanması ve beyninin yeniden uykuya dalamayacağına ilişkin düşünceler üretmeye başlamasıyla ortaya çıkıyor.