Neden tekrar tekrar aynı şeyleri izleriz? Meğer öyle bir sebebi varmış ki…

Aynı şeyleri izlemek aslında sadece bir alışkanlık değil, aslında zihinsel bir rahatlama ve duygusal düzenleme stratejisi olabilir.

Psikoloji araştırmalarına göre, tanıdık uyarıcılara maruz kalmak, (örneğin daha önce izlenmiş bir dizi ya da okunmuş bir kitap) beynin "algısal akıcılığını" artırıyor. Bu da beynin bu içerikleri daha kolay işlemesini sağlıyor ve bireyin kendini daha huzurlu hissetmesine yardımcı oluyor.