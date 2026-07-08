Nevşehir mutfağının gizli kalmış lezzetleri! Bu tarifleri ilk kez duyacaksınız

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Nevşehir'e konuk oluyoruz. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Nevşehir'in de kendine has yöresel lezzetleri bulunuyor. Nevşehir; sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılara kadar birçok lezzetiyle diğer şehirlerden ayrılıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu kent; bulunduğu coğrafi konum itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahip.



ASİDE TATLISI

MALZEMELER

1 su bardağı ayçiçek yağı

2 su bardağı un

Yarım çay bardağı su

2 su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Sıvı yağı ısıtıp, unu kavurmaya başlıyoruz. Unun kokusu çıkınca su ilave edip, çektiriyoruz. Üzerine pekmezi de ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Helvamız olunca cevizlerle süslüyoruz.



KABAK ÇEKİRDEKLİ ERİŞTE

MALZEMELER

1 kase kabak çekirdeği

1 kase erişte

3 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Kabak çekirdeklerini rondoda çekiyoruz. Erişteleri haşlıyoruz. Haşlanan eriştelerin üzerine eritilmiş tereyağı döküyoruz ve üzerine rondoda çektiğimiz kabak çekirdeklerini ilave ediyoruz. Erişteyi sıcak olarak servis ediyoruz.



DÜĞÜ ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı ince pilavlık bulgur (düğü)

5 su bardağı su veya et suyu

1 su bardağı süzme yoğurt

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Tuz

ÜZERİ İÇİN

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI: Bulguru suyla birlikte yumuşayıncaya kadar haşlayın. Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu pürüzsüz oluncaya kadar çırpın. Kaynayan çorbanın suyundan birkaç kepçe alarak yoğurtlu karışımı ılıştırın. Karışımı yavaş yavaş çorbaya ilave edin ve sürekli karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın. Tuzunu ekleyin. Ayrı bir tavada tereyağını eritip, nane ve pul biberi hafifçe kızdırın. Servis sırasında çorbanın üzerine gezdirin.