Obezite sadece kalbi değil gözleri de vuruyor! Körlüğe kadar giden tehlike...

Dünyada salgın gibi yayılan obezite, gözleri de vuruyor. Türk Oftalmoloji Derneği, özellikle 20- 40 yaş arası kilolu kadınlarda görülebilen kafa içi basınç artışı sendromunun uzun dönemde görme sinirine baskı yaparak, kalıcı görme kaybına sebep olabileceği konusunda uyarıyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 06.08.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:05 PAYLAŞ ABONE OL

Çağımızın hastalıklarından biri olarak kabul edilen obezitenin, eklem hastalıkları, diyabet ve kalp damar tıkanıklığı gibi pek çok sağlık sorununa yol açtığı biliniyor. Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), obezitenin göz sağlığı açısından da ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

KAFA İÇİ BASINCI ARTIYOR

Türk Oftalmoloji Derneği Nöroftalmoloji Birim Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Feyza Önder, "Kilo artışına bağlı kafa içi basınç artışı sinsice ilerleyen bir tablo. Göz siniri bu basınçtan olumsuz etkileniyor. Genellikle hastalar baş ağrısı nedeniyle nöroloji uzmanına başvuruyor ve nörologların yönlendirmesiyle göz hekimine ulaşıyor. Bu süreçte erken tanı çok önemli olduğu için zaman kaybedilmemesi gerekiyor" dedi.