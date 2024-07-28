Ocağınız yağ içinde kalıyorsa bir de bu yöntemi deneyin! Sadece 2 malzeme yetiyor

İşte ocağınızı her an pırıl pırıl yapmak için dikkat etmeniz gerekenler…
OCAK NE SIKLIKTA TEMİZLENMELİDİR?
Ocak üstünü kirlendikçe temizlemelisiniz. İdeal olarak, sıçrayan ve dökülen şeyler, pişmelerini ve daha sonra çıkarılmasının zorlaşmasını önlemek için oluştukları anda silinmelidir. Ocak üstünü sık kullanmasanız bile, kırıntıları, damlaları ve yağlı kalıntıları temizlemek için haftada bir silin.
OCAKLARI TEMİZLEMENİN YOLU
Ocaklar çok dayanıklı olsa da, inatçı lekeleri çıkarmak için sert temizleyiciler kullanılırsa veya çok aşındırıcı bir şeyle ovularak çizilebilir; ayrıca, yapışmış yiyecekleri metal mutfak eşyalarıyla kazımaktan kaçınmanız önerilir. Bunun yerine bu yöntemi uygulayabilirsiniz
Gereken malzemeler
Adım 1: Soğuyana Kadar Bekleyin
Temizlemeye başlamadan önce ocağın dokunulabilecek kadar soğumasını bekleyin.
Adım 2: Karışımı Hazırlayın
Bir sprey şişesine 1 su bardağı damıtılmış beyaz sirke , 1 su bardağı sıcak su ve 1/2 çay kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Karıştırmak için çalkalayın. Temizleyici günlük veya haftalık temizlik için kullanılabilir.
Adım 3: Temizleyin, Durulayın ve Kurutun
Temizleyiciyi püskürtün ve birkaç dakika bekleyin.
Ocağın üstünü silmek için aşındırıcı olmayan bir sünger kullanın.
Süngeri durulayın ve kalan temizleyiciyi silin.
Yüzeyi tüy bırakmayan mikrofiber bir bezle kurulayın.
Adım 4: Yanmış Yiyecekleri Çıkarmak İçin Karbonat Kullanın
Ocakta yanmış yiyecekleri çıkarmak zor olabilir. Şu adımları izleyin:
Bölgeye bol miktarda karbonat serpin ve kalın bir macun elde edene kadar üzerine damıtılmış beyaz sirke sıkın. (Karbonat ve sirke, yiyecek parçacıklarını parçalamak için reaksiyona girdiğinde biraz köpürme olacaktır.)
Mikrofiber bir havluyu sıcak suya batırın ve damlama kalmayana kadar sıkın.
Köpüren karışımın üzerine bir bez örtüp en az 15 dakika buharlaşmasını sağlayın.
Havluyu çıkarın ve aşındırıcı olmayan bir sünger kullanarak gevşeyen yemek artıklarını silin.
Gerekirse aynı işlemleri tekrarlayıp ocağınızı temiz ve nemli bir süngerle durulayıp mikrofiber havluyla kurulayın.
Adım 5: Son Dokunuşları Yapın
Cam ocağınız bir süredir ihmal edilmişse, yanmış yiyecekleri kazımanız gerekebilir.
Sıcak su kullanarak bir mikrofiber havluyu ıslatın ve kirli bölgenin üzerine koyup 15 dakika bekletin.
Yapışmış yiyecekleri yavaşça kazımak için sert plastik bir kazıyıcıyı 45 derecelik açıyla tutun.
Küçük bir bölümde çalışın ve yiyecek kolayca hareket etmiyorsa tekrar buharlı sıcak bez kullanın.
Son olarak kalıntıları bir süngerle silerek ve ikinci adımda hazırladığınız sirke ve bulaşık deterjanıyla tüm ocağı temizleyerek işlemi tamamlayın.