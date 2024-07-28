Ocağınız yağ içinde kalıyorsa bir de bu yöntemi deneyin! Sadece 2 malzeme yetiyor

Ocak üstlerimiz yağlı dökülmelerden, sıçramalardan ve yüzeyde kalan yapışkan kap kacaklardan çok etkilenir; hatta kaynar su bile, taşmasına izin verirseniz, sudaki minerallerden lekeler bırakabilir. Ve ne kadar uzun süre görmezden gelirseniz, o kadar kötüleşir. Ancak bu yöntemle kolayca bu lekelerden kurtulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.07.2024 18:37 PAYLAŞ ABONE OL

İşte ocağınızı her an pırıl pırıl yapmak için dikkat etmeniz gerekenler…

OCAK NE SIKLIKTA TEMİZLENMELİDİR? Ocak üstünü kirlendikçe temizlemelisiniz. İdeal olarak, sıçrayan ve dökülen şeyler, pişmelerini ve daha sonra çıkarılmasının zorlaşmasını önlemek için oluştukları anda silinmelidir. Ocak üstünü sık kullanmasanız bile, kırıntıları, damlaları ve yağlı kalıntıları temizlemek için haftada bir silin.