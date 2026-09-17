Ofis ışıkları bizi gerçekten yaşlandırıyor mu? Uzmanı cildi etkileyen asıl faktörü açıkladı

MAVİ IŞIĞIN MİKTARI ÖNEMLİ

Güneş ışığındaki görünür ışığın, özellikle yüzde kahverengi lekelere neden olan melazmaya ve leke oluşumuna yatkın kişilerde pigmentasyonu artırabildiğine ilişkin güçlü kanıtlar olduğunu da belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Ekranlardan mavi ışık yayıldığı doğru olsa da cilt üzerindeki etkide maruz kalınan ışığın miktarı önem taşıyor. Yüksek dozda mavi ve görünür ışığın lekelenme ve oksidatif strese yol açabildiği bilinse de telefon ve bilgisayar ekranlarının günlük kullanımda cilde ulaştırdığı enerji, güneş ışığıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük. Mevcut veriler, normal ekran kullanımının ciltte belirgin yaşlanma veya lekelenmeye neden olduğunu göstermiyor. Ofis ortamındaki cilt kuruluğunu ise mavi ışıktan çok klima, ısıtma sistemleri ve düşük ortam nemiyle açıklamak daha doğru" dedi.

GÜNEŞ IŞIĞI DAHA ZARARLI

Çin'de ofiste ışıktan korunmak için şemsiye veya yüzü örten materyaller kullanılmasının ise ışığa maruziyeti azalttığını ancak standart ofis aydınlatmasından korunmak için masa başında şemsiye ya da tam yüz maskesi kullanmayı gerektiren bilimsel bir veri bulunmadığını belirten Doç. Dr. Yıldırım, "Pencere kenarında uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalan kişilerde fiziksel gölgeleme faydalı olabilir. Burada korunması gereken ofis lambası değil, dışarıdan gelen güneş ışığıdır" dedi.