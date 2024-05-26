"Öfkeli biriyim" diyorsanız dikkat! Aslında beyniniz...

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine konuşan uzmanlar, öfkelenmenin düşünüldüğünden çok daha fazla oranda sağlığa zararlı olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar öfkenin kalp, sindirim sistemi ve beyin hastalıklarına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Columbia Üniversitesi'nden Daichi Shimbo, sık sık öfkelenen kişilerde kalp krizi geçirme riskinin arttığını söyledi. Rush Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Medical Center'dan Joyce Tam da öfkenin bilişsel işlevlere zarar verdiğine dikkat çekti.
Harvard Tıp Fakültesi'nden Antonia Seligowski ise kronik öfke alanında uzmanlaşan kişilerle çalışılmasının ve nefes egzersizleri yapılmasının olumsuz etkileri azaltabileceğini belirtti.
Öfke, beynin mantıklı düşünmeyi ve duyguları kontrol etmeyi sağlayan ön korteksinin işlevini bozabilir. Bu durum, düşüncesiz ve saldırgan davranışlara yol açabilir.
Hipokampüs, hafıza ve öğrenmeden sorumlu beyin bölgesidir. Öfke, hipokampüsün işlevini bozarak hafıza problemlerine yol açabilir.
Kronik öfke, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmeye neden olabilir.
Aynı zamanda öfkelenmek; vücutta iltihaplanmaya yol açabilen kimyasalların salınmasına neden olur. Kronik iltihaplanma ise kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok hastalığın riskini artırır.