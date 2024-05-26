"Öfkeli biriyim" diyorsanız dikkat! Aslında beyniniz...

Kronik öfke, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmeye neden olabilir.

Aynı zamanda öfkelenmek; vücutta iltihaplanmaya yol açabilen kimyasalların salınmasına neden olur. Kronik iltihaplanma ise kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi birçok hastalığın riskini artırır.