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Öksürük şikayetiyle gitmişti! Kalbinden öyle bir şey çıktı ki... Türk doktorların mucize ameliyatı!

Kırgızistan’da yaşayan 39 yaşındaki Dayirbek Ergeşov, basit bir öksürük şikâyetiyle hastaneye gitti, ancak yapılan tetkikler hayatını altüst etti. Doktorlar, kalbinde ölümcül bir tümör olduğunu tespit edince Ergeşov’a ameliyat önerdi. Ancak operasyonun riskleri o kadar yüksekti ki, doktoru ona ameliyat masasından kalkamayabileceğini söyledi! Ailesine hiçbir şey belli etmeden vedalaşan Ergeşov, son çare olarak Türkiye’ye geldi ve İstanbul’da gerçekleşen mucizevi ameliyatla hayata tutundu…

Giriş Tarihi: 01.04.2025 14:35
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ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİYLE GİTMİŞTİ! KALBİNDEN ÖYLE BİR ŞEY ÇIKTI Kİ... TÜRK DOKTORLARIN MUCİZE AMELİYATI!

Kırgızistan'da yaşayan 39 yaşındaki Dayirbek Ergeşov'un öksürük şikâyeti için gittiği hastanede kalbinden şüphelenilince yapılan tetkikler sonrası kalbinde tümör olduğu ortaya çıktı.

Ergeşov, geçmeyen öksürük problemi sonrası ülkesinde doktora gitti, akciğer filmi gibi çeşitli tetkikler yapıldı. İncelemelerde kalbinde bir problem olabileceği şüphesi oluşunca tetkikler genişletildi.

Sonrasında kalbinde tümör olduğu tespit edilirken ameliyat gerekliliği ifade edildi. Sonuçları farklı hastanelere gönderen Ergeşov, yapılan görüşmeler sonrası Türkiye'ye geldi. Burada İstanbul'da özel bir hastanede Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Ahmet Özkara ve Dr. Öğr. Üyesi Halil Hüzmeli ile görüşen Ergeşov, geçen aralık ayında ameliyat oldu. Uzmanların nadir olarak ifade ettiği hastalıkta operasyon başarılıyla geçerken Ergeşov ve ailesi de rahat bir nefes aldı.



'AİLEMLE VEDALAŞMIŞTIM'
Türkiye'deki başarılı operasyonla sağlığına kavuşan Ergeşov, "Doktor gelirken 'ameliyattan çıkamazsın' dedi, kimseye çaktırmadan ailemle vedalaştım. Akciğer filmi çektirmeseydim, kalpteki tümör ortaya çıkmayacaktı" dedi. Kalbin kötü huylu tümörlerinin çok ender gözüktüğünü aktaran Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Halil Hüzmeli ise "Bayağı büyük bir kitleydi, gittikçe kötüleşen bir tabloyla kaybedilebilirdi, bu tarz kitle ameliyatı dünyada da çok nadir yapılan bir ameliyattır" dedi.