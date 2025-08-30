Okula dönüşte kaygıyı yok etmenin 5 yolu! Çocuğunuzun motivasyonu zirveye çıkacak

Haftaya milyonlarca öğrenci için yeni bir eğitim-öğretim yılı başlıyor. Yaz tatili boyunca geç yatıp geç kalkmaya, serbest oyunlara ve dijital dünyada uzun saatler geçirmeye alışan çocuklar için okula dönüş her zaman kolay olmuyor. Sabah erken kalkmak, ders temposuna girmek, yeni öğretmen ve arkadaşlarla buluşmak heyecan kadar kaygıyı da beraberinde getiriyor. İşte bu noktada ailelerin desteği büyük önem taşıyor.

Diğer yandan okul açıldığı için sevinen veliler, sosyal medyadan bu sevinçlerini gösteren videolar paylaşabiliyor. Bu tür videoları izleyen çocuklar, "Acaba ben aileme yük müyüm?" diye düşünerek üzülüyor. Bu hafta tüm bu süreci Psikolog Tuğçe Betül Şenel'le değerlendirdik.



- Okullar haftaya açılıyor. Yaz tatili sonrası öğrenciler zihinsel ve duygusal olarak okula nasıl hazırlanmalı? Aileler bu süreci nasıl destekleyebilir?

Okul düzenine birden geçmek zor olabiliyor. Bunun için ailelerin birkaç küçük adımı çok işe yarar:

Günlük sohbetler:

Çocuğun okulla ilgili duygu ve düşüncelerini konuşmasına fırsat verin. "Okul açılınca en çok neyi merak ediyorsun?" veya "Geçen yıl en çok hangi yönünü geliştirdin?" gibi sorular çocuğun zihinsel hazırlığını güçlendirir.

Okul rutinlerini hatırlatmak:

Çocukla birlikte kırtasiye alışverişine çıkmak, defterlerini hazırlamak, okul çantasını düzenlemek gibi aktiviteler, okula dönüşü somutlaştırır ve motivasyon artırır.