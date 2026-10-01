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Okullarda grip alarmı! Çocuklarda bağışıklık sorununu ele veren kritik işaretler

Okulların açılmasıyla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasın artması, grip riskini yükseltiyor. Son dönemde çocuklarda soğuk algınlığı ve grip şikayetleri ile hastanelere başvurular arttı. Uzmanlar, bağışıklığı güçlü tutmak için dengeli beslenmeyi ve tencere yemeklerini öneriyor.

Çocukların sık hastalanması, birçok ebeveyn için endişe kaynağı oluyor. Ancak her sık görülen enfeksiyon, bağışıklık sisteminin zayıf olduğu anlamına gelmiyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Birol Karabulut, çocuklarda enfeksiyon sıklığının ne zaman normal kabul edildiğini, hangi durumlarda dikkatli olunması gerektiğini ve bağışıklığı korumak için neler yapılabileceğini anlattı…

SIK HASTA OLUYORLAR

Kreşe veya okula yeni başlayan çocukların daha sık hastalandığını belirten Doç. Dr. Karabulut, nedenini ise şöyle açıkladı: "Bunun nedeni enfeksiyonlara yakalanma şekliyle ilgilidir. Bir çocuk enfeksiyona ancak hasta biriyle temas ettiğinde yakalanabilir. Bu nedenle özellikle mevsim geçişlerinde kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasın artması, hastalık riskini yükseltir. Çoğunlukla 3 yaşına kadar ev ortamında, daha sınırlı bir çevrede büyüyen çocuklar; kreş veya okul gibi toplu yaşam alanlarına başladıklarında çok daha fazla kişiyle temas eder. Bu da mikroorganizmalarla karşılaşma sayısını artırır ve doğal olarak hastalıkların daha sık görülmesine yol açar. Bu durumun temel nedeni bağışıklık zayıflığı değil, artan temas ve maruziyettir."