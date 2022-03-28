Oluşturduğu risklere son derece dikkat! Metabolik sendrom hastalığı nedir?

RİSK FAKTÖRLERİ

Yaş: Yaş artması.

Obezite: Bel çevresi yağlanması.

Diyabet: Ailenizde diyabet hastalığı olması ya da gebelik sırasında diyabetinizin olması (gebelik şekeri)

Bazı Hastalıklar: Karaciğer yağlanması, uyku apnesi, polikistik over gibi hastalıklar.

Metabolik sendromun kesin nedeni bilinmemektedir. Metabolik sendromun birçok özelliği insülin direnci ile ilişkilidir. İnsülin direnci, kan şekerini düşürmek için insülinin efektif olarak etki edememesi olarak tanımlanabilir. Genetik mirasınız ve yaşam tarzınızın oluşturduğu faktörler bu duruma neden olabilir.

KİMLER BU HASTALIĞA SAHİP OLABİLİR?

Bel çevresi yağlanması fazla olan, diyabeti olan ya da ailesinde diyabet öyküsü olan, ensede ya da koltuk altında insülin direncinin bir bulgusu olan Akantozis Nigrikans adı verilen koyu cilt lekeleri olan kişiler özellikle risk altındadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirgin bir belirtisi yoktur. Metabolik sendrom zamanla hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği gibi problemler nedeniyle bulgu vermeye başlayabilir.