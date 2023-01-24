Ömrü boyunca sadece bu 9 yiyeceği yiyebilir! Hemen hemen her şeye alerjisi olan kadın

Jenna Gestetner, çocukluğundan beri yiyeceklere karşı şiddetli kramp ağrıları, şişkinlik, mide ağrısı ve bulantısı, sık sık halsizlik gibi tepkiler ortaya çıkarıyor. Yıllar geçtikçe yapabileceği tek şeyin bu besinleri teker teker elemek olduğunu kabullenmek durumunda kaldı.
"SADECE BİRKAÇ BESİN TÜKETEBİLİYOR"
Yıllarca alerjen faktörlerini ortadan kaldırmak için çaba gösteren Jenna, artık sadece hindi, mahi mahi adlı bir balık türü, salatalık, yeşil fasulye, kabak, zeytinyağı, misket limonu ve glikoz takviyesi tüketebiliyor.
Yaşadığı bu süreçle ilgili doğru uzmanı bulabilmek için ülke çapında birçok doktora gitti. Sonunda Mart 2021'de kendisine Mast Hücre Aktivasyon Sendromu (MCAS) teşhisi kondu. Bir dizi kan ve idrar testinden sonra MCAS olduğu doğrulandı.
"MCAS HAYATINI TÜMDEN ŞEKİLLENDİRDİ"
Jenna'nın yemekleri, günlük olarak yeterli enerji ve besine sahip olduğundan emin olmak için birden fazla glikozlu içecekle birlikte alınan altı küçük porsiyonda tüketmesi gerekiyor.
Mast hücreleri, alerji semptomlarına neden olan aracıların salınmasından sorumlu bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır.
Jenna; "MCAS ile mast hücreleri, genellikle zararsız olan şeylere yanıt olarak aracıları serbest bırakıyor. Nadir, ancak insanların düşündüğünden daha yaygın. Ancak insanları farklı şekilde etkiliyor ve bu nedenle tedavi herkes için son derece farklıdır. Olduk kısıtlı olarak yaptığım diyet, semptomlarımı yıllarca takip etmenin ve beni en iyi hissettiren şeyi bulmanın bir sonucunda, zorlu bir süreçte ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.
"TEŞHİS BENİM İÇİN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR DENEYİM"
Teşhisin konmasını Jenna, kendisi için "özgürleştirici" olarak tanımlıyor, çünkü artık onu yıllardır etkileyen sorunlara bir isim verebiliyor. Çocukken hüsrana uğramış hissettiğini ve pozitif kalmanın zor olduğunu anlattı.
Hiçbirini yiyemese de Jenna, arkadaşları geldiklerinde tadını çıkarabilmeleri için şeker, patlamış mısır, cips ve yiyemediği soslar ve baharatlar dahil olmak üzere bir dolap dolusu atıştırmalık deposu yapmış durumda. Dışarıda yemek yerken çok sayıda tepki aldığı için restoranlarda yemek yemiyor, bu nedenle evde yemek yaparken sahip olduğu kontrol ve güveni tercih ediyor.