Ömrü boyunca sadece bu 9 yiyeceği yiyebilir! Hemen hemen her şeye alerjisi olan kadın

Jenna'nın yemekleri, günlük olarak yeterli enerji ve besine sahip olduğundan emin olmak için birden fazla glikozlu içecekle birlikte alınan altı küçük porsiyonda tüketmesi gerekiyor.

Jenna; "MCAS ile mast hücreleri, genellikle zararsız olan şeylere yanıt olarak aracıları serbest bırakıyor. Nadir, ancak insanların düşündüğünden daha yaygın. Ancak insanları farklı şekilde etkiliyor ve bu nedenle tedavi herkes için son derece farklıdır. Olduk kısıtlı olarak yaptığım diyet, semptomlarımı yıllarca takip etmenin ve beni en iyi hissettiren şeyi bulmanın bir sonucunda, zorlu bir süreçte ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.

"TEŞHİS BENİM İÇİN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ BİR DENEYİM"

Teşhisin konmasını Jenna, kendisi için "özgürleştirici" olarak tanımlıyor, çünkü artık onu yıllardır etkileyen sorunlara bir isim verebiliyor. Çocukken hüsrana uğramış hissettiğini ve pozitif kalmanın zor olduğunu anlattı.

Hiçbirini yiyemese de Jenna, arkadaşları geldiklerinde tadını çıkarabilmeleri için şeker, patlamış mısır, cips ve yiyemediği soslar ve baharatlar dahil olmak üzere bir dolap dolusu atıştırmalık deposu yapmış durumda. Dışarıda yemek yerken çok sayıda tepki aldığı için restoranlarda yemek yemiyor, bu nedenle evde yemek yaparken sahip olduğu kontrol ve güveni tercih ediyor.