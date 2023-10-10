Omurga kırığı hayallerine "koşmasına" engel olmadı...

Kastamonu'da lise üçüncü sınıfta salıncaktan düşerek omurgasını kıran ve 2 yıl tedavi gören Sedanur Karaosmanoğlu, çocukluk hayali olan spor bilimleri fakültesini kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

AA Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 11:41 PAYLAŞ ABONE OL

Sedanur Karaosmanoğlu, lise üçüncü sınıfta eğitim gördüğü yıl bir parkta salıncaktan düştü. Omurgasında kırıklar oluşan Sedanur, üç ay yatarak tedavi gördü, iki yıla yakın da fizik tedavi süreci geçirdi. Bu sürecin ardından çocukluk hayali olan spor fakültesi için hazırlanmaya başlayan Sedanur, özel yetenek sınavında parkuru 35 saniyede tamamlayarak Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünü kazandı.

"ÇOK ÇALIŞTIM, KENDİME İNANDIM" Sedanur Karaosmanoğlu, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren hentbol oynadığını belirtti. Sporu çok sevdiğini anlatan Karaosmanoğlu, şöyle konuştu: "Ben küçüklüğümden beri beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. İlkokul 3. sınıfta hentbola başladıktan sonra farklı takımlarda oynadım. Lise üçüncü sınıfta salıncaktan düştüm. Omuriliğimde kırıklar oluştu, iki yıl boyunca tedavi gördüm. Düştüğüm zaman hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim diye çok korktum. Hocalarımla tekrar antrenmanlara başladık. Çok çalıştım, kendime inandım. Bazı hazırlık kursları sakatlığımdan dolayı beni kabul etmedi. Ama hiç vazgeçmedim. Sonra hocalarımın, ailemin desteğiyle kazandım."