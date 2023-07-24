Ortalığı kasıp kavuruyor! Herkesin aklındaki o soru: Peki kim bu Barbie?

Dünyanın en popüler oyuncağı Barbie bebeğin çıkış hikayesini biliyor musunuz? Ruth Handler’ın aklına, kızı ve arkadaşlarının karton bebeklerle oynadıkları esnada aklına bir fikir geldi. Neden karton yerine “gerçek gibi görünen” bir bebekle oynamıyorlardı?

Giriş Tarihi: 24.07.2023 10:39 PAYLAŞ ABONE OL

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"Barbie" adını verdiği bu bebek fikrini, bir oyuncak şirketi olan Mattel'e iletti. Fakat tümü erkek olan yönetici kurul tarafından bu fikir ciddiye alınmadı. Ruth, pes etmedi ve Almanya'da bulunan "Lilli" adlı bebeklere profesyonel bir terzi ile anlaşarak gerçek kıyafetler diktirdi. https://www.instagram.com/p/Cu80Qm_AwY_/?hl=tr Mattel yöneticileri, bu çabanın ardından Barbie bebeklerini 1959 yılında piyasaya sürdü.

Kızının adı olan Barbara'dan esinlenerek "Barbie" adını verdiği bu bebekler, 59 yılından bu yana oyuncak piyasasında adeta bir çılgınlığa dönüştü.