Oruç süresince kalbi koruyor! İftarda bir parça da olsa mutlaka tüketin...

Ballı su mideyi korur Büzüşen mideye hızlı ve çiğnemeden gelen yiyecekler mide rahatsızlıklarına neden olur ve mide problemleri ile beraber oruç tutmaya teşvik eder. Bu nedenle midenin hem proteinleri sindirebilmesi, görevini yapması hem de acıkma sonrası midede gerginliğin oluşmaması için sizlere önerim özellikle mide problemleri yaşayanlar için orucu ballı su ile açmanız. Bal yendikten sonra mideye geldiğinde mide iç çeperine dağılarak mide asitlerinin hızlı salgılanmasını önler ve suyla beraber büzüşmüş midenin yavaşça normal hale gelmesi için gerekli sempatik sinirlerin uyarılmasını sağlar. Bal vücuda alınan bakteri, virüs, mantar ve parazitleri de öldürücü etkisi ile mideye destek olur. Mide mikropların tamamen yok olması için midenin ortamını asidik yapar.



Çorba iftarın vazgeçilmezi





Çorba çeşitleri sağlıklı yaşamda olduğu gibi oruç tutarken de; farklı tahıl çeşitleri, kuru baklagiller, yoğurt, sağlıklı yağlar, sebze, baharat ve etlerin bir arada pişirilerek minik bir tabakta vücudumuza dengeli karbonhidrat, protein ve yağ sağlarlar. Uzun süren açlığın sonunda mideyi en iyi rahatlatan ve mide asiditesini arttırmayan en sağlıklı yemek çorbadır, unutmayın. Çorbanın sindirimi kolaydır, doyurucudur, kilo almanızı önler, vücudun sıvı ihtiyacını destekler ve bol lif almanızı sağlar. Bu nedenle domates gibi sebze, mercimek gibi kuru baklagil çorba çeşitleri kadar buğday, yoğurt, tavuk, nohut ve yeşil mercimek ile hazırlanmış hem sağlıklı hem de tok tutucu alternatifleri iftar sofralarınızda mutlaka bulundurmanızı öneririm.

Besin çeşitliliği önemli: Daha çok sebze yemekleri yiyin. Beyaz etin sindirimi kırmızı ete göre daha kolay olduğu için iftarda bu et çeşitlerine öncelik verin. Kuşbaşı şeklinde kesilmiş beyaz etleri taze sebze ya da kuru baklagillerle et sote şeklinde de pişirmek öğünün hafif olmasını sağlar. Kuru baklagiller doyurucu etkisi en yüksek sağlıklı besinlerdir.