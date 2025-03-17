Oruç tutarken ağız kokusunu önüne geçiyor! Sahurdan iftara bunu yaparsanız...

Uzm. Diş Hekimi Sema Serin Canpolat, ağız ve diş sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, ramazan ayında da aksatılmaması gerektiğini söyledi.
Dt. Canbolat, "Düzenli ağız hijyeni bakımı, diş ve diş eti hastalıklarını ve ağız kokusunu önemli ölçüde azaltabilir. Diş sorunlarını önlemek ve erken tedavi sağlamak için biz diş hekimleri, yetişkinlere günde en az 2 kez diş fırçalamalarını, diş ipi kullanmalarını ve düzenli diş muayeneleri yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.
SAĞLIKLI DİŞLER İÇİN UYARILAR
Dt. Canbolat, "Ramazan boyunca bu alışkanlıkları sürdürebilirseniz, ağız ve diş sağlığınızı korumanız daha kolay olacaktır" diyerek, ramazan ayında ağız ve diş sağlığını korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:
DÜZENLİ DİŞ FIRÇALAMA: Ramazan ayında iftar ve sahurdan sonra dişlerinizi mutlaka fırçalayın. Ayrıca diş ipi kullanarak, dişlerin arasındaki yiyecek artıklarının da temizlenmesi gerekmektedir.
SU TÜKETİMİ: Sahurda ve iftarda bol su içmeye özen gösterin. Uzun süreli açlık, ağızda kuruluk, kötü ağız kokusu ve diş çürükleri gibi sorunlara yol açabilir. Su içmek ağız kuruluğunu engeller ve tükürük üretimini artırarak dişlerinizi korur.
GARGARA YAPIN: Oruç sırasında tükürük salgısı azalır ve ardından ağız kuruluğu ağız kokusuna yol açabilir. Ancak doğru alışkanlıklarla bu olumsuz etkiler azaltılabilir. Dişleri düzenli fırçalamak, ağız gargarası kullanmak ve sahurda ağır kokulu gıdalardan kaçınmak faydalı olabilir.
DİL TEMİZLİĞİ: Dil sırtı, en yüksek bakteri yüküne sahip bölgedir. Ağız kokusuna neden olabilecek, yiyecek birikmesini azaltmak için dil temizleyicileri kullanılması önerilir.
DİŞ PROTEZLERİNİ TEMİZLEYİN: İftardan sonra hareketli protezlerin çıkartılarak, düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
ORUÇLUYKEN DİŞİMİZİ NASIL FIRÇALAYACAĞIZ?
Dt. Canbolat, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tavsiyesine göre, oruçluyken diş fırçalamanın orucu bozmadığını belirterek, "Ancak diş macunu kullanımı ve suyun yutulması riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, oruçluyken diş fırçalamak gerekiyorsa, diş macunu kullanılmadan ve suyun yutulmamasına özen gösterilerek bu işlem yapılmalıdır. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsaktan önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa diş macunu kullanılmaması uygun olur" dedi.
DİŞ TEDAVİNİZİ İHMAL ETMEYİN
Oruç tutulurken, düşünülenin aksine birçok diş tedavisinin yapılabileceğini de belirten Dt. Canbolat, "Anestezi, dolgu, diş taşı temizliği gibi gerekli görülen işlemler ağızda biriken suyun yutulmaması için yeterli özen gösterildiğinde yapılabilmektedir. Ancak yine de hassasiyet gösteren bireylerde mutlaka acil durumların oluşmaması için ramazan öncesinde diş hekimi kontrolüne gidilmesi ve aciliyeti olmayan işlemlerin de iftar sonrasına ertelenmesi uygun olacaktır. Acil bir durum varlığında ise sağlığınız her zaman önemlidir. Gerekli işlemler mutlaka yapılmalı ve hekimin yönlendirmelerine uyulmalıdır" dedi.