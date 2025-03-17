Oruç tutarken ağız kokusunu önüne geçiyor! Sahurdan iftara bunu yaparsanız...





DİŞ TEDAVİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Oruç tutulurken, düşünülenin aksine birçok diş tedavisinin yapılabileceğini de belirten Dt. Canbolat, "Anestezi, dolgu, diş taşı temizliği gibi gerekli görülen işlemler ağızda biriken suyun yutulmaması için yeterli özen gösterildiğinde yapılabilmektedir. Ancak yine de hassasiyet gösteren bireylerde mutlaka acil durumların oluşmaması için ramazan öncesinde diş hekimi kontrolüne gidilmesi ve aciliyeti olmayan işlemlerin de iftar sonrasına ertelenmesi uygun olacaktır. Acil bir durum varlığında ise sağlığınız her zaman önemlidir. Gerekli işlemler mutlaka yapılmalı ve hekimin yönlendirmelerine uyulmalıdır" dedi.