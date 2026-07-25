Osmanlı saray mutfağındaki o dev sır en sonunda ortaya çıktı! Meğer hoşafla komposto arasındaki fark...

Hoşaf Farsça bir kelimedir. Halk arasında hoşaf kuru meyveden, komposto ise yaş veya taze meyveden yapılıyor gibi bir algı var. Hâlbuki gerçek böyle değil. Bunu Osmanlı kayıtları bize ispat ediyor. Öncelikle Osmanlı tariflerine ve menülere bakıldığında komposto ismine hiç rastlamıyorsunuz. 1844 yılında basılan ilk yemek kitabı; Melceü't Tabbah'ın (Aşçıların Sığınağı) içinde yer alan tarihi bilgilere göre de çeşit çeşit taze ve kuru meyvelerden hoşaflar yapılmış ve bunların tariflerine yer verilmiştir. Aşçılık tarihi ile ilgili önemli bu eser ve birçok eserde komposto değil de hoşaf tabirine yer verilmesi, Türk mutfak kültüründe hoşafın yaygın olduğunu bizlere göstermektedir. Yine tariflere şöyle bir göz attığınızda her türlü meyveden hoşaf yapıldığını, meyvenin kuru veya yaş olmasının önemli olmadığı görülür. Yani aslında Osmanlı'da hoşafa, sonraki dönemde komposto, şimdilerde ise meyve suyu denildiğine şahit oluyoruz. Hoşafın tam kökeni belirsiz olsa da, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Asya gibi bölgelerde köklü bir geçmişi bulunuyor. Tarihi kayıtlar, hoşafın antik dönemlere kadar uzandığını gösteriyor. Hoşaf, taze veya kuru meyvelerin suya eklenerek yumuşatılması ve tatlandırılmasıyla yapılan bir içecektir. Bu yöntem, meyvelerin su kaybını önleyerek saklanabilirliğini artırır ve meyvelerin daha uzun süre tüketilebilir olmasını sağlar. Bu nedenle hoşaf, tarihsel olarak meyvelerin hasat dönemlerinde meyve suyu ihtiyacını karşılamak için kullanılan bir yöntem.