Osmanlı’dan günümüze gelen lezzet! Acı badem kurabiyesinin geleneksel tarifi

7'den 70'e herkesin çok sevdiği acı badem kurabiyesi dosyasını açıyorum. Acı badem kurabiyesi, Osmanlı mutfağında evlerde yapılan bir kurabiye olduğu gibi, kurabiye fırını denilen çarşı fırınlarında da yapılan bir yiyecekti. Acı badem, 19'uncu yüzyılda içine acı badem katılarak yapılan, ana malzemesi badem ve başka sert kabuklu kuru yemişlerden biri olan kurabiye grubunun genel adıydı. Günümüzde bu kurabiyeyi, ev mutfağında meraklıları dışında yapanı bulmak çok zor.