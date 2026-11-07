Pankreas tümörlerinde gözden kaçan 6 belirti! Uzman isim tek tek sıraladı

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Köse, pankreas tümörlerinin türleri, belirtileri, risk faktörleri ve güncel tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Köse, midenin arkasında, karın boşluğunun üst bölümünde yer alan pankreasın, sindirim sisteminin ve hormon dengesinin önemli organlarından biri olduğunu belirterek, "Pankreasta gelişen tümörler, hücrelerin kökenine ve özelliklerine göre farklı gruplara ayrılmaktadır. 'Ekzokrin tümörler', pankreasın sindirim enzimlerini üreten hücrelerinden veya kanallarından kaynaklanmaktadır ve pankreas kanserlerinin büyük bölümünü oluşturmaktadır" dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Pankreasın karın boşluğunun derisinde yer alması ve erken evrede belirgin şikâyetlere yol açmamasının, hastalığın tanısını güçleştirebildiğini belirten Prof. Dr. Köse, "Belirtiler tümörün pankreasın baş, gövde veya kuyruk bölümünde yerleşmesine, büyüklüğüne ve çevre dokularla ilişkisine göre değişmektedir" dedi. Pankreas tümörlerinde dikkat edilmesi gereken 6 belirtiyi şöyle sıraladı:

1 SARILIK: Ciltte ve göz aklarında sararma olur. Özellikle pankreasın baş kısmındaki tümörler safra kanalına baskı yaparak, sarılığa neden olabilmektedir.

2 KARIN VE SIRT AĞRISI: Üst karın bölgesinde başlayan ve sırta yayılabilen, giderek artan ağrılar ortaya çıkabilmektedir.

3 KİLO KAYBI: Beslenme düzeninde belirgin bir değişiklik olmaksızın kilo kaybı ve iştahsızlık gelişebilmektedir.

4 SİNDİRİM SORUNLARI: Şişkinlik, bulantı, hazımsızlık ve dışkılama alışkanlıklarında değişiklik görülebilmektedir.

5 HALSİZLİK: Hastalığa eşlik eden metabolik değişiklikler ve beslenme sorunları kişinin günlük yaşamını etkileyebilmektedir.

6 KAN ŞEKERİ: Daha önce diyabet tanısı bulunmayan kişilerde yeni başlayan diyabet veya mevcut diyabette kan şekeri kontrolünün bozulması değerlendirilmesi gereken bir durumdur.