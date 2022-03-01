Parvovirus B19 salgınına karşı uyarı! Baharda pik yapması bekleniyor! Bu kişiler risk altında…

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Son günlerde 5-15 yaş arasındaki okul grubu çocuklarda görülen ve solunum yoluyla bulaştığı için kolayca yayılan Parvovirüs B19, yanaklarda tokat yemiş gibi kızarıklık yaptığı için " Tokatlanmış Yanak Sendromu " olarak bilinir. Daha çok kız çocuklarında görülen bu hastalık damlacık yoluyla bulaştığı için okul gibi kapalı ortamlarda hızla bulaşabilmektedir. Genelde içinde bulunduğumuz kış aylarından ilkbahara geçerken salgın yapar ve 4-7 yılda bir pik yapar. Bu bahar başlangıcı döneminde salgın piki yapması beklenmektedir." dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, Parvovirus B19 ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, "Koronavirüsteki gibi tat koku kaybı, 40 dereceye yayılan ateş yüksekliği, öksürük görülmez. Genelde 38.5 derece gibi ılımlı bir ateş yüksekliği yaptığı için daha hafif seyirli bir hastalık yapar." dedi.

BU KİŞİLERDE RİSK ARTIYOR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Genelde okul çağındaki çocuklarda görülür. En sık görülme yaşı 5-15 yaş arasında olup; kız çocukları erkeklerden daha sık bu hastalığa yakalanır. Nadiren de olsa erişkinlerde de görülebilmektedir. Gebelikte, bazı özel kan hastalıklarında, bağışıklığı baskılanmış kişilerde veya yeni enfeksiyon hastalığı atlatmış kişilerde risk artar."

TOKATLANMIŞ YANAK SENDROMU NASIL BULAŞIR?

"Damlacık yoluyla bulaştığı için, hasta çocuğun hapşırması, konuşması, tükürüğü, öksürmesiyle havaya yayılan virüs partiküllerini aynı ortamda bulunan çocuklar soluduğunda rahatlıkla bulaşabilir. Çok nadir de olsa kan nakliyle ve anneden bebeğe bulaş yolu da bildirilmiştir. Kuluçka süresi 7-10 gün olduğu için; bu dönemde şikayetler belirginleşmese bile bulaştırıcılık riski başlar."