Patates severlere özel tarifler! Hem kolay hem de lezzetli...

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün haşlanmış patatesle hazırlayabileceğiniz çok pratik ve bence inanılmaz lezzetli tariflere yer veriyorum. Bir tanesi sucuklu patates köftesi, ki ben buna gerçekten bayılıyorum. İster içli köfte gibi kıymalı yapın, ister içine istediğiniz harcı koyup fırınlayın; sonuç her zaman efsanevi oluyor. Patates mantısı ise, mantı diye tutturan çocuklarınıza alelacele sunmak için şahane bir fikir. Tabii patatesli çanakları içinde besleyici başka sebzeleri haşlayıp ezerek de sunabilirsiniz. Haşlanmış patatesin içine kabak, pırasa, kereviz ve havuç gibi sebzeleri ezip hepsini çanak haline getirip ortalarına da istediğiniz harcı ya da yoğurdu ilave edip soslayarak servis edebilirsiniz. Hayal gücü size kalmış, mutfak sizin, sofradaki misafirler sizin. Ben sadece ortaya bir fikir atıyorum. Sonrasında yaratıcılığınız ile çok daha lezzetli, farklı ve besleyici hale getirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşarak yorumlarınızı ya da mutfak deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...500 gr. haşlanmış patates1 su bardağı rende kaşarMaydanoz1 adet yumurta1.5 kahve fincanı un10 dilim sucukAyçiçek yağı1 çay bardağı mısır unuPatatesli karışımı hazırlamak için tüm malzemeyi bir araya getirip yoğuruyoruz. Avucumuzun içinde açıp minik minik doğranmış sucukları ortasına koyup yuvarlayarak kapatıyoruz. Her tarafını mısır ununa bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.5-6 adet patatesYarım demet maydanoz1 kase yoğurt2-3 diş sarımsak1 tatlı kaşığı domates salçası2-3 yemek kaşığı sıvı yağTuzKarabiberPul biberPatatesler haşlandıktan sonra kabuğunu soyarak iyice eziyoruz. Daha sonra içine doğranmış maydanozları ekliyoruz. İsteğe göre karabiber, kırmızı biber ve tuz ekleyip karıştırıyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ortasına parmak bastırarak kase şekli veriyoruz. Başka bir kasede yoğurdun içerisine sarımsakları ekleyip karıştırıyoruz. Patateslerin içini yoğurtla dolduruyoruz. Sosu için tavada sıvı yağı kızdırıp salçayı ekleyerek karıştırıyoruz. İsterseniz biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Patates çanaklarının üzerine salçalı sosu gezdirerek servis yapıyoruz.1 büyük su bardağı köftelik bulgurAynı bardakla sıcak su1 adet yumurta1 yemek kaşığı domates salçası3 yemek kaşığı un, tuz, pul biber1 adet haşlanmış patates (büyük)2 adet kuru soğan (büyük)1 yemek kaşığı dolusu tereyağıTuzKarabiberKimyonPul biberKöfteleri kızartma için sıvı yağıKüçük bir tencereye doğradığımız soğanları koyup tereyağında kavuruyoruz. Haşlanmış ve ezilmiş patatesi de soğanların içine ilave ediyoruz. Tuzunu ve baharatlarını da katıp biraz daha kavurup soğumaya bırakıyoruz.Bulgurun üzerine sıcak suyu döküp şişmesini sağlıyoruz. Köfte malzemelerini bulgurun içine alıp elimizi hafif ıslatarak iyice yoğuruyoruz. Yoğurma esnasında fazla su koyarsanız cıvık olur açmakta zorlanırsınız. Cevizden biraz daha büyük parçalar alıp açıyoruz. Bir tatlı kaşığı iç harcından koyup kapatıyoruz. Biraz dolapta bekletip bol kızgın yağda kızartıyoruz.