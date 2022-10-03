Pembe Farkındalık Festivali mücadelenin yolunu çizdi: Meme kanserine karşı "ayna karşısında 5 dakika!"

Meme kanserinde farkındalık ve erken tanının önemine dikkat çekmek için 'Ayna karşısında 5 dakika!' sloganı ile hayata geçirilen pembe ayna projesi, pek çok etkinliğin bir arada olduğu festivale dönüştü. Meme Kanseri Farkındalık Festivali'nde; A'dan Z'ye meme kanserinin anlatıldığı uzman doktor söyleşileri, kanserle mücadelesini kazanarak sağlığına kavuşanların başarı hikayeleri, sanatın iyileştirici gücü ve kendine iyi bak atölyeleri, sağlıklı beslenme önerileri ve tarifler, stant aktiviteleri, sürpriz eğlenceler ile kanserde motivasyon ve yoga etkinlikleri, katılımcılar için pembe aynadan yansıdı.

Festivalde, ünlü yaşam koçu Şeyda Coşkun ve oyuncu-sunucu Zeynep Beşerler de kanserle mücadelelerini başarıya tamamlamış, ikinci yaşamlarına merhaba diyen katılımcılarla bir araya geldi.

A'dan Z'ye kanser söyleşileri…

Katılımcılar için özel olarak organize edilen iki ayrı oturumla, kanser hakkında merak edilen sorular yanıt buldu. Meme sağlığını nasıl koruruz? Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? Meme kanserinde estetik yaklaşımlar söyleşisi; Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Prof. Dr. S. Kerem Okutur, Prof. Dr. Halit Yılmaz, Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı, Doç. Dr. Pelin Özgen, Op. Dr. Atilla Eyüboğlu, Dyt. Nihan Yakut'la birlikte gerçekleştirildi.

Meme koruyucu ve özellikli cerrahiler, onkolojide yeni nesil ilaç tedavileri, meme kanseri tedavi sürecinde psikoloji desteğin önemi ve bireye özel yaklaşım, kanserde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları konularından oluşan 'Meme kanserinde kişiye özel güncel tedaviler' söyleşisi de; Prof. Dr. Bülent Çitgez, Prof. Dr. Serkan Keskin, Uz. Psikolog Gizem Mine Çölümlü ve Uz. Dr. Özge Yıldırım'la katılımcılardan büyük ilgi gördü.