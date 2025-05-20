Pilavı bir de böyle deneyin! Tadına bakan hayran kalıyor...

Gün içerisinde koşuşturma sırasında çoğumuzun yemeğe düşünmeye vakti kalmıyor. Ancak akşamları tüm ailenin bir arada olduğu akşam yemeklerinde her gün akıllardaki soru 'Bu akşam ne yiyeceğiz?' oluyor. İdil Çimrin, bu günkü yazısında sizi bu dertten kurtaracak bir menü hazırladı. Aslında sofralarda sık sık görmeye alışkın olduğumuz pilav gibi seçenekleri farklı lezzetlerle birleştirerek hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de pratik bir menü arayanlar, bu tarifler tam size göre...

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:48 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, 'Akşama ne pişirsem?' derdine çare olacak nefis bir menü hazırladık. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







MEYANELİ TAVUK ÇORBASI

MALZEMELE

350-400 gr. tavuk

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu

YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz. 350-400 gr. tavuk3 yemek kaşığı un4 yemek kaşığı yoğurt1 adet yumurta sarısıPul biber2-3 yemek kaşığı tereyağıLimon suyuTavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.