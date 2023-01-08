Pitbull saldırısı gülümsemesini çaldı! "Hiç beklemediğim bir anda üst dudağımı kopardı"

Geçirdiği onlarca yoğun ameliyatlardan sonra hayatına devam etmeye çalışan Brooklyn, yaşadığı bu duruma karşı neler yaptığını anlattı ve dünyada büyük bir etki kazandı. Brooklyn, Kasım 2020'de, ilk televizyon reklamında başrol oynamak için hazırlanırken, bir gün öncesinde kuzeninin sekiz yaşındaki pitbull köpeğinin saldırısına uğradı.
"YAKLAŞTIĞI ANDA BEKLENMEDİK BİR SALDIRIYLA KARŞILAŞTI"
Arkadaşlarıyla dışarıda geçirdiği bir günün ardından kuzeninin evine giden Brooklyn Khoury, köpeği okşamak için yanına yaklaştı. Yaklaştığı anda üzerine saldıran Diesel adlı köpek, üst dudağına ısırdı.
Sonunda, köpek Brooklyn'in tüm üst dudağını ve burnunun ucunu yırtarak fiziksel görünümünde büyük bir değişimle yüz yüze kaldı. Bu durum, kariyerinin yanı sıra zihinsel sağlığını da büyük ölçüde etkiledi.
"İŞLEMİ YAPACAK CERRAHI İLK AŞAMADA BULAMADI"
Bazılarının 20 saat sürdüğü ameliyatlar, üstelik bu ameliyatları yapmaya gönüllü doktorun da bulunması o kadar büyük bir mücadeleye neden oldu ki, Brooklyn, hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya kalmıştı.
Kasım 2021'de Brooklyn Khoury, cilt nakli prosedürü uygulayan bir cerrahla anlaştıktan sonra uzun süredir gülümsemesini kaybettiği dudaklarına yeniden kavuştu.
"KOLUNDAN ALINAN CİLT DOKUSU VE DAMARLA GÜLÜŞÜNE YENİDEN KAVUŞTU"
Doktorlar kolundan cilt dokusu ve bir damar aldıktan sonra dudağına ağız bölgesine yerleştirdiler. Ardından kanın yeniden üst dudağına doğal bir akış sağlaması için boynundan bir kesiyle damarı yerleştirdiler.
Yapılan işlemin başarıyla sonuçlanmasının ardından Brooklyn, yeniden hayata döndü. Insragram'da yayınlanan yakın tarihli bir videoda, gülümsemesini daha doğal hala getirmesi için bir makyaj artistine üst dudağına çizgi çizmesini istedi.