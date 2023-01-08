Pitbull saldırısı gülümsemesini çaldı! "Hiç beklemediğim bir anda üst dudağımı kopardı"

Bazılarının 20 saat sürdüğü ameliyatlar, üstelik bu ameliyatları yapmaya gönüllü doktorun da bulunması o kadar büyük bir mücadeleye neden oldu ki, Brooklyn, hayatının en zor dönemiyle karşı karşıya kalmıştı.

"KOLUNDAN ALINAN CİLT DOKUSU VE DAMARLA GÜLÜŞÜNE YENİDEN KAVUŞTU"

Doktorlar kolundan cilt dokusu ve bir damar aldıktan sonra dudağına ağız bölgesine yerleştirdiler. Ardından kanın yeniden üst dudağına doğal bir akış sağlaması için boynundan bir kesiyle damarı yerleştirdiler.

Yapılan işlemin başarıyla sonuçlanmasının ardından Brooklyn, yeniden hayata döndü. Insragram'da yayınlanan yakın tarihli bir videoda, gülümsemesini daha doğal hala getirmesi için bir makyaj artistine üst dudağına çizgi çizmesini istedi.