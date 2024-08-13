Prens William’ın yeni görüntüsü herkesi şoka uğrattı! Yerine adeta yeni birisi geçmiş…

Prens William ve kanser ile mücadele eden eşi Kate, paylaşmış oldukları videoda gayet mutlu görünüyorlar. Ancak videonun konusu ve mutluluklarının yanı sıra asıl dikkat çeken prensin yeni görüntüsü oldu.

Galler Prensi ve İngiltere'nin gelecek kralı olan William, Kral III. Charles ve Galler Prensesi Diana'nın en büyük çocuklarıdır.

Galler Prensi William ve Prensesi Kate, çocukları; 11 yaşındaki Prens George, 9 yaşındaki Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis ile birlikte yaz tatilini keyifli bir şekilde geçiriyorlar.

Tatillerinde prens ve prenses, Paris Olimpiyatları'nın sonucunu kutlamak için sosyal medya hesapları üzerinden bir video yayınladılar.

Yayınladıkları videoda 42 yaşındaki prensin sakallı hali oldukça dikkat çekti.

Hayranları videonun altına prensi adeta iltifat yağmuruna tuttular.