Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! İftarda sakın tüketmeyin! Sahura kaldığınızda ilk iş bunu yapın...

BU ÜRÜNLERDEN BOMBA GÖRMÜŞ GİBİ KAÇIN! Karatay, markette yer alan katkı maddeli ürünler için şöyle konuştu; "Ben hayatım boyunca market yoğurdu yemedim. Katkı maddesi konulan, raf ömrü uzasın diye koruyucu kimyasallar basılan her türlü paketli üründen bomba görmüş gibi kaçın!"

TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖREN GENÇ ÇİFT SAYISI ARTTI Karatay açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Genç nüfusun hepsi hasta. Bugün 20- 30 yaşında çocuklar geliyor; 3 kalem, 4 kalem ilaç kullanıyorlar. Bana gelen hastalardan biliyorum. 30 yaşındaki hanımlar menopoza giriyor artık. Sonra hepsi tüp bebek için sıraya giriyor. Sadece kadınlar değil, beyler de öyle… Bütün bunlar kimyasalların vücutta yaptığı hormonal bozukluk yüzünden! Marmara'da müsilaj olmasının nedeni dezenfektan ve deterjanlardı. Eğer adetlerinizin döngüsü bozulduysa, eğer 30'lu yaşlarda menopoza girdiyseniz veya erkeklerde sperm azalması arttıysa bilin ki sizin vücudunuzda müsilaj var."