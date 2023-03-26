Prof. Dr. Canan Karatay uyardı! İftarda sakın tüketmeyin! Sahura kaldığınızda ilk iş bunu yapın...

Genç nüfusun hepsinin hasta olduğunu dile getiren Canan Karatay, kimyasalların genç nüfus üzerindeki bariz etkisine dikkat çekerken müsilaj etkisi nedeniyle menopoz ve kısırlık yaşandığının altını çizdi. Aynı zamanda özellikle Ramazan ayında baş ağrısının temel nedeninin su ve tuz eksikliği olduğunu vurguladı. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan'a özel tavsiyelerde bulundu.
Kimyasaldan ve sentetik olandan uzak durulması gerektiğini ifade ederken meme ve prostat kanseri yapan sebepleri tek tek belirtti. En sağlıklı meyve olarak 'zeytin yiyin' diyen Canan Karatay, iftar ve sahur için de beslenme tavsiyelerinde bulundu. 'İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemeli. Evde yapalım çorbamızı.' İşte Prof. Dr. Canan Karatay'dan hayat kurtaran tavsiyeler…
Artan sağlık sorunları ile ilgili konuşan Karatay, "Bir fotoğraf gördüm internette. 1970'lerdeki plajları gösteriyor. Herkes incecik. 2021'deki plajlara bakın; şişman olmayan yok, resmen enine genişliyoruz. Mutsuz, tatminsiz, sevgisiz hale geldik. Bunda gıdaların etkisi büyük! Sağlıksız olan bireyden mutlu olmasını bekleyemezsin." dedi.
BU ÜRÜNLERDEN BOMBA GÖRMÜŞ GİBİ KAÇIN!
Karatay, markette yer alan katkı maddeli ürünler için şöyle konuştu; "Ben hayatım boyunca market yoğurdu yemedim. Katkı maddesi konulan, raf ömrü uzasın diye koruyucu kimyasallar basılan her türlü paketli üründen bomba görmüş gibi kaçın!"
TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖREN GENÇ ÇİFT SAYISI ARTTI
Karatay açıklamalarını şöyle sürdürdü;
"Genç nüfusun hepsi hasta. Bugün 20- 30 yaşında çocuklar geliyor; 3 kalem, 4 kalem ilaç kullanıyorlar. Bana gelen hastalardan biliyorum. 30 yaşındaki hanımlar menopoza giriyor artık. Sonra hepsi tüp bebek için sıraya giriyor. Sadece kadınlar değil, beyler de öyle… Bütün bunlar kimyasalların vücutta yaptığı hormonal bozukluk yüzünden! Marmara'da müsilaj olmasının nedeni dezenfektan ve deterjanlardı. Eğer adetlerinizin döngüsü bozulduysa, eğer 30'lu yaşlarda menopoza girdiyseniz veya erkeklerde sperm azalması arttıysa bilin ki sizin vücudunuzda müsilaj var."
30-40 TANE ZEYTİN YENEBİLİR
"Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, atlamayın. Mutlaka tabağınızda 2-3 yumurta olsun. Menemen de bol peynirli omlet de olur. Peyniriniz muhakkak şirden mayalı olmalı. Mevsimine göre tarladan gelmiş domates olabilir. 30-40 tane zeytin yenebilir. "En sağlıklı meyve olarak ne yiyeyim?" diye soruyorsunuz, "Zeytin yiyin" diyorum işte!"
ORUÇ TUTARKEN BAŞ AĞRISININ NEDENİ; SU VE TUZ AZLIĞI
"Türkiye'de su tüketimi çok az. Halbuki vücudun sulanması çok önemli; toprağın sulanması gibi. O da bir günde olmuyor. Normalde Ramazan'dan 5-10 gün önce yeterli su ve tuzun vücuda girmesini sağlamamız lazım. Orucun ilk günlerinde ilk şikayet baş ağrısı oluyor genellikle. Bunun sebebi tuz ve su azlığıdır. Gece sahura kalkınca mutlaka bir bardak aç karnına su içilmesi lazım."
İFTARDA SAKIN TÜKETMEYİN
"Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü bir besindir. Bütün günün enerjisini sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Peynir çok önemli. İlaçlanmamış zeytin ve zeytinyağı, tereyağı önemli. İftar sofralarında hazır çorbalar kesinlikte tüketilmemeli. Evde yapalım çorbamızı. Tembellik yapmayalım!"