Prof. Özlem Türeci ve Uğur Şahin’den açıklama: “Kanserin çaresi bu aşıda olacak: 2030’dan önce kullanılabilir”

"NASIL DAHA İYİ ÜRETİLECEĞİNİ ÖĞRENDİK"

"Aşıları nasıl daha iyi, daha hızlı üreteceğimizi öğrendik" diyen Türeci, çok sayıda insanda bağışıklık sisteminin mRNA'ya nasıl tepki verdiğini de keşfettiklerini dile getirdi. Gelişmelerin ayrıca düzenleyicilerin mRNA aşıları ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı hakkında bilgi edinmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Olumlu ama temkinli bir yaklaşım benimseyen Prof Türeci, "Bilim insanları olarak kanserin çaresini bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniriz.Bir takım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz."