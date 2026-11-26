KRONİK TRAVMA NEDENİ

Kadına yönelik şiddetin, bireyin temel güvenlik algısını, benlik saygısını ve dünyaya dair inancını derinden sarsan kronik bir travma kaynağı olduğunu vurgulayan Öner, "Şiddete maruz kalan kadınlarda; yoğun kaygı bozuklukları, majör depresyon, uyku ve yeme bozuklukları ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu sıklıkla gözlemlenir. Kişi, sürekli bir tetikte olma hali (hipervijilans) yaşar; sinir sistemi adeta hiç bitmeyen bir tehdit algısı ile karşı karşıya kalır. Bu durum, zamanla duygusal uyuşmaya, çaresizlik hissine ve kişinin kendi bedenine, duygularına yabancılaşmasına yol açar" dedi.

HANGİ DAVRANIŞ PSİKOLOJİK ŞİDDET SAYILIR?

Psikolojik şiddetin fark edilmesinin güç olduğuna dikkat çeken Öner, "Fiziksel bir iz bırakmadığı için fark edilmesi ve kanıtlanması daha zor olan psikolojik şiddet; sistematik bir şekilde kişinin öz güvenini zedelemeyi, özerkliğini elinden almayı ve onu kontrol altına almayı amaçlayan davranışlar bütünüdür. Aşağılama, alay etme, tehdit, sosyal çevreden izole etme, ekonomik kısıtlama, suçluluk duygusu aşılama ve gerçeklik algısını çarpıtma (gaslighting) bu şiddet türünün en yaygın araçlarıdır. Bir davranış; karşı tarafın iradesini kısıtlıyor, kendini değersiz, yetersiz veya korkmuş hissetmesine neden oluyor, karar alma mekanizmasını felce uğratıyor ve süreklilik arz ediyorsa, ortada tartışmasız bir psikolojik şiddet vardır" dedi.



PSİKOTERAPİ DESTEĞİ ÖNEMLİ

'Şiddet döngüsünden çıkmak ve ruhsal olarak iyileşmek, tek başına omuzlanabilecek bir süreç değildir' diyen Öner, şunları söyledi: "Bu sürecin ilk basamağı, kadının kendini güvende hissedeceği yargılamayan bir sosyal çevredir. Sosyal desteğin yanı sıra hukuki danışmanlık, ekonomik bağımsızlığı destekleyen mekanizmalar ve gerektiğinde barınma imkânı sunan kurumsal yapılar, iyileşmenin somut zeminini oluşturur. Profesyonel psikolojik destek ve psikoterapinin, şiddet mağduru kadınların travmayı anlamlandırmaları ve yaşamlarının kontrolünü yeniden ele almaları için güvenli bir limandır."