Psk. Esra Ezmeci anlattı:ilişkilerİnsanlar partnerine neden ’tıpkı annem-babam gibisin’ der?





BEYNİNİZ EKSİK, YETERSİZ KALAN DUYGULARI TAMAMLAMAK İSTER

Partner ve eş seçimlerimizde en baskın olan rol yine de bilinç dışımıza verilir. Bilinç dışı duyguların gizli depolandığı bir alandır. Ancak gizli olması, hayatımızda etkisi olmadığı anlamına gelmez. Bilinç dışı sürekli olarak hayatımızı etkilemek adına çıkış yolları arar. Ön yargının şimdiki ilişkilerimizi etkiliyor olması aslında bilinç dışımızın bir oyunudur. Çoğunlukla anne ve babamıza benzer özellikte bir eş seçtiğimizi kabul etmekte zorlanırız. Çünkü şuandaki bilincimiz ısrarla olumlu kişilik özellikleri taşıyan kişiyi seçtiğini düşünür. Zeki, sevecen, kibar, yaratıcı insanları beğeniriz. Örneğin mutsuz bir çocukluk geçirmiş kişi aynı şeyleri yaşatan özelikleri bildiğinden ötürü asla bu durumu yaşamayacağını düşündüğü bir partneri arar. 'Asla annem gibi sevgisiz biriyle evlenmem, asla babam gibi alkolik bir adamla olmayacağım' gibi cümleler duyarsınız. Aslında bu duruma şu anki bilinçleriyle çok odaklanmış da olsalar bilinçdışı devreye girerek kendilerini yetiştiren insanların olumlu ve olumsuz özelliklerini taşıyan kişiye karşı yüksek çekim hissederler. Hatta genellikle olumsuz özelliklerin daha ağır bastığı kişiler seçilmiş oluyor. Bilinçdışı, olumsuz kişilik özellikleri olan kişileri çekici kılar. Çünkü bilindiktir, güvenlidir. Geçmişte de aynı tabloyu yaşamışsınızdır. Partner seçimi bilinçli süreçlere dayanıyor olsaydı kişi elbette anne-babasına benzeyen kişiye karşı sevgi, aşk gibi duygular besleyemezdi. Ve bu olumsuz duyguları iki katına çıkaran insanları elbette seçmezlerdi. Bu durum şu şekilde karşınıza çıkacaktır örneğin çocukluğunuzda git gelleri olan ve sizi uzun süre yalnız bırakmış bir ebeveyne sahip olduysanız yetişkinlikte de partner seçiminizde terk edilme hissinizi size çok daha güçlü yaşatacak birini çok çekici bulacaksınızdır. Bu durumu yaşama nedeniniz bilinç dışının size bu aynı durumu yaşatarak yaşanan durumu düzeltme isteğidir. Beyniniz eksik yaşadığınız yetersiz duyguları ilk dönemlere sizi döndürerek yarım kalan noktaları tamamlamak yani aslında yarım kalan işi bitirmek ister.





BU KEZ FARKLI OLACAK!

"Bu sefer başka olacak inancıyla" hayatımıza çekeriz bazı kişileri. Örneğin babası duygusal soğuk olan birinin soğuk bir partner seçimi bilinç dışının ona babanı değiştirmek ve onu kazanmak için bir şansın daha var gibi hissettirir. Ya da seçimlerimizi karşılanmayan ihtiyaçlarımızı karşılama çabası belirler. Anne-babanın doyurmadığı ihtiyaçları karşılayacağına inandığımız bir partner seçimi yaparız. Örneğin içinde isyankar bir çocuk taşıyıp bunu dışarı vuramayan biri kendini asi bir kişiye kaptırabilir. Partnerimizde geçmişte bastırmış olduğumuz beklentileri ve duyguları görürüz. Ve bu durumları da partnerimize yansıtarak yani aslında kendimize ait olan özellikleri onda görmeye başlarız. Örneğin partnerinize karamsarlığınızı yansıtırsınız. Bu durum da kendini gerçekleştiren kehanetle birlikte diğer kişi tarafından umutsuzlukla karşılık bulur. Bu tabloda ilk kişinin karamsarlığı hiç bitmezken diğerinin ona verdiği tepki ile birlikte daha da güçlenir. Ve artık iki kişi için birliktelik eziyet haline gelir. Birbirlerinden nefret ederler. Ama aslında nefret ettikleri kendilerinin içindeki yansımalardır.