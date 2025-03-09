Ramazan’da kolesterolünüzü düşürün! Oruç, kalp sağlığınızı nasıl etkiliyor?





HASTALAR 10 YIL İZLENDİ

Katar'da 10 yıllık izlemde Ramazan ayı ve izleyen ay süresince kalp hastalıklarına bağlı hastaneye yatış oranında diğer aylara göre artış olmadığının saptandığını belirten Doç. Dr. Sarı, şöyle dedi: "Hatta kurallarına uygun tutulan oruç, hastalarda yararlı sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin hipertansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak kan basıncında düşmeye ve zayıflamaya yol açmaktadır. Oruç sırasında, tütün ürünlerinden uzak durulması kalp hastalığı riskinde azalmayla birlikte, sigaranın bırakılması için de uygun bir ortam ve fırsat olarak değerlendirilebilir."







HANGİ HASTALARI ETKİLİYOR?

Oruç tutmanın bazı kalp hastalarında sorunlar yaratabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Sarı, şunları söyledi: "Bu nedenle fazla sıvı ve tuz kaybı, kan basıncında aşırı düşmeler/yükselmeler, baygınlık, kalp yetersizliği semptomlarında artışa neden olabilir. Bu durum yaşlı hastalarda daha da belirgin olabilir. İleri evre kalp yetersizliği olan ve yüksek doz idrar söktürücü alan ve özellikle böbrek yetersizliği de eşlik eden hastaların oruç tutmamaları önerilir. Son 3 ay içerisinde kalp krizi geçiren veya kalp krizi sonrası by-pass ameliyatı olmuş hastalar, kalp hastalığı nedeniyle tekrarlayan göğüs ağrısı olan hastalar oruç tutmaktan kaçınmalıdır. Dirençli hipertansiyonu olan yani ilaç tedavisine rağmen kan basıncı çok yüksek seyreden hastalar, tansiyonları normale inmeden oruç tutmamalıdır. Yine de her hasta kişiye özel değerlendirilmelidir."