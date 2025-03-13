Ramazanda yapılan bu hata kilo aldırıyor! Metabolizmanın yavaşlamasına yol açıyor

Ramazan ayında yapılan hatalar, oruç tutarken metabolizmanın yavaşlamasına ve kilo almanıza neden olabilir. Buna karşın doğru ve bilinçli bir şekilde beslenmek bu süreçte zayıflamanıza bile katkı sağlayabilir. Uzmanlar oruç tutarken yapılan en büyük hatalar konusunda uyardı ve iftardan sahura nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

DHA Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:11 PAYLAŞ ABONE OL

Diyetisyen Ceyda Demirel, ramazanda sağlıklı kilo verme yöntemleri, kilo kontrolü ve sağlıklı beslenme hakkında açıklamalarda bulundu. Dyt. Demirel, "Ramazan ayı hem bedensel hem de ruhsal bir arınma süreci sunarken sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü açısından dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da barındırır. Ancak bu süreçte kilo vermeye odaklanmak yerine, kas kaybını önlemek ve vücudu güçsüz düşürmemek öncelikli olmalıdır. Oruç tutarken sağlıklı bir şekilde kilo vermek mümkündür, ancak bunu bilinçli bir beslenme düzeniyle desteklemek gerekir. Ramazan süresince vücut uzun saatler boyunca besinsiz kalır ve metabolizma hızı yavaşlar. Bu yüzden sahur öğününü atlamamak büyük önem taşır. Sağlıklı kilo kaybı ancak dengeli bir beslenme planıyla mümkündür" diye konuştu.

'PROTEİN İÇEREN GIDALAR TERCİH EDİLEBİLİR' Ramazan'da kilo vermek isteyen bireylerin nelere dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Dyt. Demirel, "Öncelikle dengeli beslenmek gerekir. İftarda ve sahurda protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağları içeren dengeli bir öğün tercih edilmelidir. Anne sütünden sonraki en iyi protein kaynağı yumurtadır. Sahurda mutlaka yumurta tüketmeye özen gösterilmelidir. Tam buğday, karabuğday ekmeği gibi kompleks karbonhidratlar, yumurta gibi iyi bir protein kaynağı, lif açısından zengin sebzeler ve avokado, zeytinyağı, zeytin gibi sağlıklı yağlar içeren bir sahur sizi hem uzun süre tok tutar hem de uzun süre açlık için depolarınızı güzel doldurmuş olursunuz" ifadelerini kullandı.