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Rengiyle büyüleyen şifa deposu! Mutfakların gizli kahramanı reyhanın hiç bilinmeyen mucizeleri

Yaz sofralarına renk ve ferahlık katan reyhan, Anadolu mutfağının en karakterli ama kıymeti az bilinen aromatik bitkileri arasında yer alıyor. Çoğu zaman fesleğen ile karıştırılan ancak keskin kokusu, baharatlı aroması ve mor yapraklarıyla ayrışan reyhan, hem sindirimi rahatlatıyor hem de yüksek antioksidan içeriğiyle sağlık sunuyor. Sıcak suyla buluştuğunda adeta bir sihir gibi yakut rengine bürünen mor reyhan, özellikle katkısız şerbet tarifiyle yaz sıcaklarında ferahlamak isteyenlerin favorisi olmaya aday.

Şimdi tam zamanı, elinize bir demet Reyhan alın, yapraklarını ovuşturun; daha yemeğe koymadan mutfağın havası değişir. Hele o mor reyhanın rengi… Sanki doğa, yaz sofralarına biraz gösteriş yapmak istemiş de bütün hünerini küçücük bir yaprağa bırakmış.

Reyhan, bizim mutfağımızın kıymeti yeterince bilinmeyen güzelliklerinden biri. Çoğu zaman fesleğenle karıştırılır. Aslında aynı büyük ailenin yakın akrabalarıdır ama bizim Anadolu mutfağında kullandığımız, özellikle mor yapraklı reyhanın kokusu daha keskin, baharatlı ve karakterlidir.

Ben reyhanı biraz eski yaz sofralarına benzetiyorum. Gösterişsizdir ama hafızada kalır.

ANADOLU MUTFAĞINDA

Reyhanın Anadolu'daki hikâyesi oldukça eski. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarında hem tazesi hem kurusu kullanılır. Malatya, Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa ve çevresinde yemeklerin, salataların ve içeceklerin içine girer. Bulgur yemeklerine, dolmalara ve bazı çorbalara öyle güzel bir koku verir ki ne olduğunu bilmeyen bile "Bunun içinde farklı bir şey var" der.

Kurutulmuş reyhanın kokusu ise bambaşkadır. Kışın kavanozun kapağını açtığınız anda yaz mutfağa geri gelir. Ama reyhanın benim en sevdiğim hali şerbetidir. Çünkü mor yaprakların üzerine sıcak suyu döktüğünüzde mutfakta küçük bir sihir gerçekleşir. Birkaç dakika sonra o koyu yapraklardan muhteşem bir renk çıkar. İçine limon girdiğinde renk daha da canlanır. Sürahinin içinde yakut gibi parlayan, mis gibi kokan bir yaz içeceğiniz olur.