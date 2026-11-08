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Rengiyle büyülüyor, lezzetiyle şaşırtıyor! Pancarla yapılan nefis tarif

Canlı rengiyle sofralara görsel bir şölen sunan pancar, kendine has hafif tatlı ve topraksı lezzetiyle mutfakların sevilen sebzeleri arasında yer alıyor. Salatadan mezeye, turşudan ana yemeklere kadar pek çok tarifte kullanılan pancar, doğru pişirme yöntemiyle bambaşka bir lezzete dönüşüyor.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün pancar var. Keserken ellerimizi boyar, haşlandığında suyunu kıpkırmızı yapar, sofraya geldiğinde ise en sade tabağa bile renk katar. Üstelik yalnızca rengiyle değil, kendine has topraksı tadıyla da diğer kök sebzelerden ayrılır. Pancarın geçmişi oldukça eski. Akdeniz kıyılarında binlerce yıldır yetiştirilen bu sebzenin ilk zamanlarda daha çok yapraklarından yararlanıldığı biliniyor. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde de sofralarda kendine yer bulmuş. Bugün alıştığımız iri, etli kök pancarlar ise zamanla geliştirilmiş. Anadolu mutfağında da özellikle turşusu, salatası ve haşlamasıyla uzun yıllardır kullanılan bir sebze. Ben pancarı biraz da mutfaktaki sürprizleri yüzünden seviyorum. Dışarıdan bakınca gösterişsiz, hatta biraz kaba saba. Ama kabuğunu soyduğunuzda ortaya çıkan o muhteşem renk gerçekten iştah açıcı. Bir de doğru pişirildiğinde hafif tatlı, yumuşacık ve son derece lezzetli oluyor.

İYİ PANCAR NASIL ANLAŞILIR?

Pancar alırken öncelikle sert ve ağır olanlarını seçin. Kabuğu düzgün, üzerinde yumuşamış ya da buruşmuş yerler bulunmayan pancarlar genellikle daha tazedir. Çok büyük olanlar bazen lifli ve odunsu çıkabilir. Bu yüzden ben orta boy, birbirine yakın büyüklükte pancarları tercih ediyorum. Yaprakları üzerindeyse canlı ve diri olmaları da tazeliği hakkında fikir verir. Pişirirken yapılan en büyük hatalardan biri pancarın kabuğunu önceden soymak. Oysa kabuğuyla haşlandığında hem rengini hem de lezzetini daha iyi koruyor. Haşladıktan sonra biraz soğutup kabuğunu elinizle kolayca çıkarabilirsiniz. Bir başka yöntem de fırınlamak. Özellikle zeytinyağıyla fırınlanan pancarın doğal tatlılığı daha belirgin hale geliyor.