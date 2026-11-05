Rengiyle iştah açıyor, lezzetiyle şaşırtıyor! İşte zerdeçallı 4 tarif

ŞİFALI MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı mercimek

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Bir tutam tuz ve pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 litre su

1 su bardağı et suyu veya 1 adet et suyu tablet

YAPILIŞI: Tencereye mercimek, rendelenmiş patates ve suyu koyduktan sonra güzelce kaynatıyoruz. Üzerinde biriken köpükleri topluyoruz. Tavanın içine tereyağı ve sıvı yağ koyup ısıtıyoruz, rendelenmiş havuç, ufak ufak doğradığımız soğan ve sarımsakları kavuruyoruz ve kaynamakta olan çorbaya ilave ediyoruz. Bu aşamada et suyunu ve tuzunu koyuyoruz. Sebzeler iyice piştikten sonra salça ve baharatları ilave ediyoruz, 10 dakika daha kaynatıyoruz. Blendırdan geçiriyoruz ve kısık ateşte bir süre daha pişiriyoruz. Et suyu tablet koyacaksanız eğer bu aşamada koyuyoruz ve sürekli karıştırıyoruz.