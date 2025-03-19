Robotlarla gelen tehlike! Uzman uyardı: "İnsanlığın geleceği tehdit altında"

İNSANSI ROBOTLAR DUYGUDAN UZAK Eş robotların, nörofizyolojik ve sosyo-kültürel etkenlerden dolayı insanların sunabileceği duygusal etkileşimin yerini tutmasının mümkün olmadığını dile getiren Prof. Dr. Süleymanlı, şöyle dedi: "Nörofizyolojik özelliklerden bahsedecek olursak, insan beyninde aile ve diğer insanlarla etkileşimle ilgili temel ihtiyaçlardan sorumlu merkezler bulunmaktadır. Yapay zeka temelli insansı robotlar bu davranış programlarına ancak kısmen karşılık verebilir. Sosyo-kültürel özelliklere gelince, yani bir ailenin toplum yararına yaptığı şeyler, çocuk doğurmak, onları eğitmek, onları ahlaki normlara uygun bir şekilde yetiştirmek ve aile içinde birbirlerine destek olmak (hem duygusal hem de ekonomik), bugün robotların başa çıkamayacağı durumlardır."



TEKNOLOJİ YALNIZLIĞI KULLANIYOR

Günümüzde bireyler arasında giderek artan kronik yalnızlığın teknoloji odaklı yeni çözümleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Süleymanlı, şunlara dikkat çekti: "Yapay zeka destekli 'robot-eş' veya 'robot- partner' kavramına olan ilginin artışı, bu durumun en somut göstergelerinden biri. Yapılan araştırmalar ve bu tür birliktelik yaşayan kişilerin deneyimleri, bu eğilimin temel nedeninin yalnızlık duygusundan kurtulma arzusu olduğunu ortaya koyuyor. Teknoloji şirketleri ise bu ilgiye kayıtsız kalmayarak, daha insansı ve gelişmiş yapay zeka tabanlı robotlar üretmeye devam ediyor. Orta yaş ve gençlerin bu tür birlikteliklere daha eğilimli olduğunu göz önünde bulunduran teknoloji şirketleri, bu yaş gruplarının zevkleri üzerine tasarımlarını geliştiriyorlar."