Ruh sağlığı mı beden sağlığı mı? Türk halkı cevapladı!

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 24 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 73,8'i ruh sağlığını, beden sağlığından daha önemli buluyor. Beden sağlığı önemli diyenler ise yüzde 26,2. Katılımcıların yüzde 75,2'si inancın ruh sağlığına olumlu yönde etkisi olduğunu düşünüyor.

DHA Giriş Tarihi: 20.02.2024 14:12 PAYLAŞ ABONE OL

2022 yılından itibaren her yıl yeniden gerçekleştirilen araştırmaya göre ruhsal sağlık önemli diyenlerde azalma, bedensel sağlık önemli diyenlerde ise artış olduğu görülüyor. 2022 yılında ruhsal sağlık daha önemlidir diyenler yüzde 81,8 iken bu oran 2023'te yüzde 79,8'e geriledi. 2024 yılında ise Türk halkının yüzde 73,8'i ruh sağlığını önemli bulurken, yüzde 26,2'si bedensel sağlık daha önemlidir cevabını verdi.





Araştırmaya cinsiyet özelinde bakıldığında erkeklerin kadınlara oranla ruh sağlını daha önemli bulduğu görülüyor. Erkeklerin yüzde 76,3'ü, kadınların ise yüzde 71,4'ü ruh sağlığı daha önemlidir diyor. Beden sağlığı önemlidir diyen erkekler yüzde 23,7, kadınlar ise yüzde 28,6.



Yaş gruplarına göre araştırma sonuçları incelediğinde 55 yaş ve üzerindekilerin yüzde 75,1 ile ruhsal sağlığı bedensel sağlıktan daha önemli görüyor. Benzer şekilde 18-34 yaş aralığındaki genç katılımcıların yüzde 61,8'i de ruh sağlığından yana gözüküyor.