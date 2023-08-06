Rüya gibi gelinliklerin ardındaki bilinmeyen sır: Gelinler neden beyaz giyer?

Düğün denildiğinde ilk akla gelen beyaz gelinlik olsa da aslında beyaz, eski zamanlarda tercih edilen bir renk değildi. Orta çağda gelinler, gösterişli ve canlı renklerdeki gelinlikleri seçiyordu. Hatta beyaz yasın rengi olarak kabul edilmekteydi.

Ancak ilk olarak 1406'da Prenses Phillippa, 1559'da İskoç Kraliçesi Mary, ardından tüm gelinlik tarihine yön veren Kraliçe Victoria, 1840 yılında en sevdiği renk olan beyaz bir gelinlik giydi.