Rüya gibi gelinliklerin ardındaki bilinmeyen sır: Gelinler neden beyaz giyer?

Düğün denildiğinde ilk akla gelen beyaz gelinlik olsa da aslında beyaz, eski zamanlarda tercih edilen bir renk değildi. Orta çağda gelinler, gösterişli ve canlı renklerdeki gelinlikleri seçiyordu. Hatta beyaz yasın rengi olarak kabul edilmekteydi.
https://www.instagram.com/p/Cvh-GsIg8GM/
Ancak ilk olarak 1406'da Prenses Phillippa, 1559'da İskoç Kraliçesi Mary, ardından tüm gelinlik tarihine yön veren Kraliçe Victoria, 1840 yılında en sevdiği renk olan beyaz bir gelinlik giydi.
Yasın rengi olan beyazın artık masumiyet, saflık ve bir sadakat sembolüne dönüşmesi ise işte tam da bu zamanda oldu.
Kraliçe Victoria'nın gelinliğinin çizimleri tüm dünyaya yayıldı ve büyük bir yankı uyandırdı. Kadın dergileri, beyazın bir gelinlik için en iyi ve en uygun seçim olduğunu söylemeye başladı.