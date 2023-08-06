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Rüya gibi gelinliklerin ardındaki bilinmeyen sır: Gelinler neden beyaz giyer?

Gelinlikler genel olarak beyaz ya da en fazla kırık beyazdır. Peki neden gelinler beyaz giyer? Birbirinden farklı modellerle seçtiğimiz o gelinliklerin, değişmez kuralı; “beyaz rengin” ardında bir kraliçe olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 06.08.2023 14:33
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Rüya gibi gelinliklerin ardındaki bilinmeyen sır: Gelinler neden beyaz giyer?

Düğün denildiğinde ilk akla gelen beyaz gelinlik olsa da aslında beyaz, eski zamanlarda tercih edilen bir renk değildi. Orta çağda gelinler, gösterişli ve canlı renklerdeki gelinlikleri seçiyordu. Hatta beyaz yasın rengi olarak kabul edilmekteydi.

https://www.instagram.com/p/Cvh-GsIg8GM/

Ancak ilk olarak 1406'da Prenses Phillippa, 1559'da İskoç Kraliçesi Mary, ardından tüm gelinlik tarihine yön veren Kraliçe Victoria, 1840 yılında en sevdiği renk olan beyaz bir gelinlik giydi.

Yasın rengi olan beyazın artık masumiyet, saflık ve bir sadakat sembolüne dönüşmesi ise işte tam da bu zamanda oldu.

Kraliçe Victoria'nın gelinliğinin çizimleri tüm dünyaya yayıldı ve büyük bir yankı uyandırdı. Kadın dergileri, beyazın bir gelinlik için en iyi ve en uygun seçim olduğunu söylemeye başladı.

Yine de günümüzde hala farklı gelinlik renkleri tercih edildiğini söylemeden geçmeyelim. Örneğin Hint düğünlerinde gelinler, Sari adlı ve kırmızı bir kıyafet giyiyorlar. Japon düğünlerinde ise; iyi şans getirdiğine inanılan kırmızı tercih ediliyor.

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