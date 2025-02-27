Rüyalarımız aslında ne anlama geliyor? Uzmanı kabusların ardındaki sırrı anlattı...

GÖRDÜKLERİNİZİ YAZIN Bazı insanların rüyalarını daha net hatırlarken, bazılarının ise hiç hatırlamamasının kişisel beyin aktivitesiyle ilgili olduğunu açıklayan Alp, şöyle dedi: "Özellikle REM uykusundan hemen sonra uyanan kişiler rüyalarını daha net hatırlayabilir. Ancak, 'prefrontal korteksin' düşük aktivite seviyesinden dolayı rüyalar hızla unutulmaya meyillidir. Aynı zamanda rüya hatırlama alışkanlık meselesidir. Rüya günlüğü tutan veya rüyalarına dikkat eden kişiler, zamanla daha fazla rüya hatırlamaya başlar."



STRES KABUSLARI ARTIRIYOR

Kabuslarınsa genellikle bilinçaltında yer etmiş korkularımızın, kaygılarımızın veya travmatik deneyimlerimizin bir yansıması olduğunu söyleyen Alp, şöyle dedi: "Özellikle stresli, kaygılı dönemlerde kabuslar daha sık görülebilir. Tekrarlayan rüyalar ise genellikle çözümlenmemiş psikolojik konulara işaret eder. Zihnimiz, anlamlandıramadığı veya başa çıkamadığı bir durumu rüyalar aracılığıyla tekrar tekrar işlemeye çalışır. Bu tür rüyalar, bilinçaltımızın bize önemli bir mesaj vermeye çalıştığını gösterir."



BAZILARI RÜYALARINI YÖNLENDİREBİLİYOR

Bilınçli rüya görme durumuna da değinen Alp, "Lucid (bilinçli) rüya, kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve hatta rüyanın içeriğini kısmen kontrol edebildiği özel bir rüya durumudur. Bu tür rüyalarda 'prefrontal korteksin' normalden daha fazla aktif olduğu görülür, yani bilinçli düşünme süreci rüya sırasında devreye girer. 'Lucid rüya' gören kişiler, rüyalarında belirli seçimler yapabilir, olayları yönlendirebilir ve bazen gerçek hayatta mümkün olmayan deneyimler yaşayabilir" dedi.